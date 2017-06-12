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仿古竹筏挑戰黑潮成功 學者：史前人類比我們聰明

竹筏IRA順利挑戰黑潮。（記者張存薇攝）

2017-06-12  14:38

［記者張存薇／台東報導］台日合作造仿古竹筏「IRA」歷經16小時，順利挑戰橫渡黑潮抵達綠島，日本學者海部陽介、船隊今天中午回到台東富岡，對於黑潮強勁的海流與酷熱的天候，船隊費盡全力「使命必達」，海部表示，這艘竹筏太重、因此船速不足，明年會研究其他質材或「減重」竹筏。

這艘由阿美族工藝師LAWAI負責打造的竹筏長11公尺、重達7、800公斤，昨天清晨由台東大武出發，歷經16小時航抵綠島，全程41公里，最後5公里因為天黑安全因素，改由陪伴船「晉領號」、「好朋友號」拖到綠島。

船隊人員今天中午返回台東市，史前館長李玉芬也到場迎接。海部說，原本計畫由更南邊出發，不過因為未申請跨縣市到屏東而作罷，再加上黑潮比想像還強、還快，下午又碰到逆風，船速減緩，明年計畫研究更輕便的竹筏。

他說，3萬年前可能有史前人類從台灣航行到日本沖繩，這次實地挑戰黑潮，感受到3萬年前人類一定是比現在人有更厲害的技術和體力，將持續繼續研究。

26年前曾划獨木舟從花蓮到日本沖繩的划手宋元開說，竹筏太重，再加上太長，無法輕巧轉向，航速也只有2節。這艘竹筏下午將運往卑南文化公園展示。

竹筏IRA順利挑戰黑潮。（記者張存薇攝）

IRA船隊成功挑戰黑潮。（記者張存薇攝）

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