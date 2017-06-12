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飲料買1送1、限購2杯 她堅買6杯拿12杯！理由是...

店員發文表示，飲料店開幕，推出買一送一的優惠，也限制一人只能購買一杯，卻有位顧客堅持要買6杯，理由是「懷雙胞胎」。照片為示意圖與本文無關。（資料照，記者廖耀東攝）

2017-06-12  15:56

〔即時新聞／綜合報導〕時序進入夏天，天氣也越來越炎熱，街上的飲料店隨處可見，紛紛準備搶攻消暑商機。但有店員表示，今天飲料店開幕，推出買1送1的優惠，但限制1人只能1次購買2杯，卻有位顧客堅持要買6杯、拿12杯，理由是「懷雙胞胎」，也讓該店員很無言。

1名店員在《靠北奧客》臉書社團發文表示，今天飲料店開幕，推出買1送1的優惠，但也限定1人限購2杯飲料，卻碰上1名婦人說要買6杯珍奶，買1送1後總共是12杯。店員跟婦人表示，因為是開幕的活動所以1人限購2杯，婦人於是說「我幫我肚子的寶寶買的」，店員接著回「那也只能4杯啊...妳怎麼買6杯？」，沒想到婦人立刻回答，「因為我是雙胞胎啊！」。

該篇文章也引起網友討論，有人認為「孕婦最好是可以喝那麼多」、「人不要臉天下無敵」、「請她拿出媽媽手冊吧！還有怎麼證明是雙胞胎？」；但也有網友認為「如果證明到是雙胞胎的就可以呀！」、「如果真的是大肚子，就算了吧，有量才有福！」。

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  • 店員發文表示，飲料店開幕，推出買一送一的優惠，也限制一人只能購買一杯，卻有位顧客堅持要買6杯，理由是「懷雙胞胎」。（圖擷自「靠北奧客」臉書粉絲團）

    店員發文表示，飲料店開幕，推出買一送一的優惠，也限制一人只能購買一杯，卻有位顧客堅持要買6杯，理由是「懷雙胞胎」。（圖擷自「靠北奧客」臉書粉絲團）

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