世大運網球中心、籃球館發使照 議員：沒驗收

蔡英文總統（右二）12日在台北市長柯文哲（右一）與教育部長潘文忠（左二）等陪同下，視察台北網球中心。（記者張嘉明攝）

2017-06-12 14:26

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議會今天舉行市政總質詢會議，議員王世堅也說，世大運籃球館跟網球中心2個工程都是剛剛才完成，而使用執照上個禮拜火速發出，更指出2個場館都沒有驗收就發使用執照，是官官相護、便宜行事，根本是「先上車後補票」。柯文哲認為，台北市公務員有一定標準，相信不會犯法。

王世堅表示，市長柯文哲至今上任900天，提到自己是台大醫師不下300次，「每3天提醒大家1次，自己是醫師。」他說，柯願意脫下白袍參與政治，本來是美事一樁，但台南市長賴清德所統籌的預算，每位市民只享有4萬2000元；相對地，柯文哲任內的台北市民每人享有6萬2000元，柯文哲支配的預算是賴的1.5倍

然而王世堅說，賴清德是跟陳菊爭第1名，但柯文哲跟朱立倫搶倒數第2，希望柯文哲可以在後面任期1年半，調整思緒，整頓腳步，因此送給柯文哲聽診器，要對症下藥。

王世堅說，柯市府市政有5大病兆，源頭都是來自柯文哲。他直批，柯多次強調不會追加預算，但卻不停睜眼說瞎話，網球中心從17億元追加到18億元，籃球館從19億元追加到21億元。柯文哲要求一旁幕僚說明，表示這些都是市長郝龍斌任內所追加，但王世堅中斷幕僚說明。

王世堅也說，柯文哲曾說過不要一次性預算，但台北燈會跟煙火越搞越大。王說，台北燈會過前年追加到560萬元，去年變2倍到900萬元。柯文哲說，燈會都跟以前一樣，跟郝時期的預算沒有增加。王世堅提醒，靠燈會、放煙火提升民調支持度「沒出息」，反諷柯市府做建設有氣無力，辦活動生龍活虎，說柯是台北市長，不是康樂股長。