兼任教師失業潮 勞團呼籲全面納勞基法

學生團體12日前往勞動部前，要求兼任教師立即一體適用勞基法，世新大學兼任教師郭耀中質疑校方大砍兼任教師嚴重影響學生受教品質。（記者朱沛雄攝）

2017-06-12 14:10

〔記者吳柏緯／台北報導〕爹不疼、娘不愛，大學兼任教師面臨就業寒冬。繼淡江大學之後，交通大學、世新大學等校都傳出下學期將減少兼任教師的名額，初估影響人數近百人。反教育商品化聯盟與多位兼任教師上午赴勞動部抗議，批評勞動部規避責任、漠視兼任教師的勞動權益，並呼籲勞動部應立即將兼任教師全數納入勞基法。

教育部與勞動部原先規劃自今年8月起，將大專院校中未具本職的兼任教師納入勞基法，以保障其勞動權益。不過今年3月政策卻出現「髮夾彎」，教育部指出將改以「專科以上學校兼任教師聘任辦法」。

反教育商品化聯盟、高教工會與多位兼任教師上午赴勞動部，要求勞動部長林美珠應落實總統蔡英文競選時提出「保障非典型勞動者」政見，將所有兼任教師納入勞基法。

反教育商品化聯盟謝毅弘指出，過去教育部與勞動部將兼任教師區分為「具本職」與「未具本職」，並且只規定將未具本職的兼任教師納入勞基法，結果造成大專院校為了降低人事成本，這一年來大量針對「未具本職」的兼任教師做出不續聘的決定。交通大學、世新大學的兼任教師近期都收到不續聘的通知，受影響的人粗估近百人。

他表示，根本的解決方法就是一視同仁，將所有兼任教師納入勞基法，他並批評，教育部提出「專科以上學校兼任教師聘任辦法」看似可以保障兼任教師，但實際上只是一把無法遮雨的傘。

在台藝大、輔大與交大等多所大學擔任兼任教師的徐文路指出，兼任教師與專任教師的比例大約為一比一。目前全台約有46000多名兼任教師，其中33000多人是「業師」，也就是在教學工作外有正式工作；剩下13000多人是所謂「未具本質」的兼任教師。

徐文路說，這13000多人只能靠這份教職養家糊口。雖然校方會協助投保勞保與就保，但是遇到寒暑假時就會被退保，須自己想辦法。此外兼任教師並未適用勞基法，因此校方不需每月提撥退休金，也造成這些未具本職的兼任教師退休後並沒有保障。

針對此一爭議，勞動部表示兼任教師的聘任程序在教育法規中均有規範，今年8月上路的「專科以上學校兼任教師聘任辦法」也可保障勞動權益。如果是無故不續聘，教育部也會去了解原因。此外，未具本職的兼任教師若聘僱期間有投保就業保險，因為學校不續聘而失業者，可以認定為非自願失業，並請領失業給付。

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