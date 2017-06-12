主廚的巧思！ 南迴小米變出一道道懷石料理

鹿鳴董事長潘貴蘭發表以南迴小米研發製作的懷石料理套餐。（記者王秀亭攝）

2017-06-12 14:12

［記者王秀亭／台東報導］小米不只有小米粥、原住民阿粨等傳統料理方式，在飯店主廚的巧思下，也能變成一道道懷石料理。

台東縣政府與鹿鳴溫泉酒店合作，將原住民傳統食糧“南迴小米”融合日式料理手法，以東海岸的新鮮漁產，設計出獨具特色的小米套餐，鮮味豆腐、豬肉團子、鮮魚排，還有小米麻糬湯，小米土雞蛋布丁，顛覆大眾對小米的食用印象。

縣府日前啟用「南迴小米生產認證標章」，今天進一步與縣內飯店業者合作，由南迴小米生產合作社與鹿鳴溫泉酒店簽署合作，選購南迴地區優質農產，成為縣內第一家參與「南迴小米產地證明標章」的商家，同時發表經過3個月研發設計的6道懷石料理套餐。

鹿鳴董事長潘貴蘭表示，原以為南迴小米和一般市售小米相同，試煮後發現其特別香、黏稠度大，用量比例和做法都顛覆廚師想像，失敗多次才做出符合南迴小米特殊風味的料理，研發後再以普通小米製作，味道卻完全走樣，顯示南迴小米有其優勢之處。

鹿鳴副主廚黃錦聖指出，由於鹿鳴每天會到富岡漁港採買新鮮魚貨，加上自己善於日本料理，因而以此研發小米套餐，善用小米黏稠性，做成醬汁，搭配新鮮魚排，或做成小米麻糬，另外，掌握小米蒸煮時間，製作黃金豬肉團子，讓人可以吃到完整顆粒。

「顛覆了我們對小米根深蒂固的印象。」首批體驗小米懷石料理的南迴小米生產合作社監事主席杜佩玉說，傳統小米料理不外乎與豬肉搭配，或煮成小米粥，廚師創意下，竟可以用在魚料理，且充分運用小米的黏稠性，不過，口味可再增加一、兩道清爽口感的料理。

潘貴蘭表示，金色美饌懷石料理套餐即日起至8月底可在鹿鳴溫泉酒店供應，預計搶攻注重健康養身的中、高端消費客群。

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在飯店廚師的巧思下，以南迴小米與東海岸鮮魚做出一道道懷石料理。（記者王秀亭攝）

南迴小米生產合作社與鹿鳴溫泉酒店簽署合作，將選購南迴地區的優質農產作為餐廳料理之用。（記者王秀亭攝）