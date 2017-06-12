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16縣市大雨特報 北北基防大雷雨
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兼顧文資保存與整治 鹽水大排加強防汛補強

鹽水大排整治因挖到文化遺址影響工程進度，因應一波波鋒面，南市水利局兼顧文資保存與整治，汛期已加強各項補強措施，以順利因應鋒面可能帶來的豪雨。（記者王涵平攝）

2017-06-12  13:55

［記者王涵平／台南報導］鹽水大排整治因挖到文化遺址影響工程進度，因應一波波鋒面，南市水利局今日表示，兼顧文資保存與整治，汛期已加強各項補強措施，以順利因應鋒面可能帶來的豪雨。

鹽水大排整治工程將原有護岸打掉後，因挖到遺址無法繼續施工，地方民眾憂心沒有緊急防護計畫，又一波大雨將至，恐影響下游6里近萬人生命財產安全，前立委李俊毅今日除邀集相關單位召開協調會，也帶領里長前往台南地檢署新營檢察官辦公室向檢察官說明。

南市水利局表示，鹽水排水舊營橋下游段護岸治理工程係溪北地區水利工程最大開發案，工區有部份因文化遺址而停工情形，現有通洪斷面已較原土堤形式拓寬約50%，施工同時可兼顧防汛，至於受文化遺址影響較深之1期3個工區，除大部份已完成樁護岸外，目前1期1工區仍因文化遺址影響較大而停工中，停工區域自無名橋下游起共有約雙岸656公尺，隨著上游部份工程持續推展，該處防汛風險更顯重要，但因文化遺址搶救工作尚未結束，依「文化資產保存法」規定工區不得施工，水利局為兼顧法令規定及補強防汛工作，一方面進行爭取經費進行補強作業，另一方面積極配合文化資產管理處進行文化遺址搶救，在獲得主管機關特別許可後，已於汛期前責成廠商儘速進行補強作業。

水利局強調，已掌握工程進行中所有狀況，擬定各項應對措施，本次防汛補強作業，鋼板樁打設完成後高程約7~7.5公尺，高於計畫洪水位（4.79~4.84公尺）2公尺以上，加上渠寬大部份已拓寬至30m，待鋼鈑樁補強作業全數於106年6月13日完成後，將以最高規格施作鹽水排水防汛整備措施，全面封堵防汛弱點。

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