冬泳澎湖15日起受理報名 今年移師嵵裡沙灘舉行

今年冬泳澎湖將移師嵵裡沙灘舉辦，並先號召淨灘活動。（資料照 記者劉禹慶攝）

2017-06-12 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖例行性泳渡澎湖灣活動，受到雷陣雨鋒面過境影響緊急喊卡，導致600多位報名台灣選手敗興而歸；馬公市公所冬泳澎湖活動即日起受理報名，今年並首度移師嵵裡沙灘舉辦，賽程將在10月29日上午8時登場。

邁入第三屆的冬泳澎湖、泳出健康」，原本只是馬公市長葉竹林與啟明里長謝宗輝彼此間的賭注，但因首屆舉辦，感覺能顯現澎湖人三點水的精神，並以運動結合休閒、觀光，行銷澎湖最美麗的海灣，同時帶動冬季地方觀光發展，去年擴大舉辦，今年則自15日起開始報名，歡迎愛好游泳人士踴躍報名參加。

市長葉竹林指出，馬公市公所今年擴大辦理冬泳賽事規模，並移師於嵵裡沙灘舉行，活動前更將結合「環保淨灘、守護海洋」，號召冬泳民眾及當地居民一起響應淨灘，共同維護嵵裡沙灘及海域週邊環境清潔，減少海洋垃圾汙染，打造馬公市海域的觀光亮點。

冬泳競賽組別共分為休閒組500公尺及鐵人組1500公尺，其中鐵人組以分齡分組方式錄取完泳前五名，參加「瓶中信」有獎活動，獎項豐富；泳賽全程採用晶片計時，完賽後可獲大會頒發證明、紀念獎牌及浴巾；報名方式採網路報名或洽市公所文創課報名，相關活動訊息及報名方式請上伊貝特報名網，報名時間自即日起至9月10日止，歡迎全國愛好游泳人士把握機會踴躍報名。