來陳稜路2號找快樂泉源！彰市樂齡中心揭牌

長者跳舞舞出活力，散播快樂種籽。（記者張聰秋攝）

2017-06-12 13:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕要快樂來彰化市陳稜路2號就對了！國內老化速度加劇，彰化縣65歲以上長者，已佔全縣總人口13.3%，已是高齡化的長壽縣市，為讓長者的銀髮生活活得更有尊嚴，彰化縣政府與彰化縣音樂河社會福利協會合作，今天在彰化市成立樂齡學習中心，提供中高齡長者退休後的活動平台，安排旅遊學習、運動休閒、手工藝製作等系列興趣課程，以此讓長者擺脫鬱悶的情緒，減少「下流老人」的增加。

「這是我第1個家！」78歲阿嬤許陳麵說，白天，兒女和孫女都在外工作，家裡就剩她和老公，2個老人家對看發呆，日子難過還會胡思亂想，自從來到彰化市第2樂齡學習中心，跟著同齡長者一起上按摩課程、心靈講座、學手語，學習過程吸收金錢買不到的快樂能量，樂齡中心成了她的生活重心。

許陳麵不僅把老公一起帶到樂齡中心，也呼朋引伴左鄰右舍加入，微笑成了她的代表招牌，很多比她年紀小的學員，受其影響，學著帶著笑容走進樂齡中心，散播快樂的種籽。

彰化市第2樂齡中心主任王進財說，樂齡中心希望由學員帶學員，把社區長者都帶到中心尋找快樂和健康，把位在彰化市陳稜路2號的中心，當成「上班」場所，中心天天都有健康快樂和幸福的人生課程，中心的老師和音樂河福利協會的負責人，個個年輕有活力，充滿熱情，讓人看不出實際年齡。

「跳舞的人臉上會有笑容，微笑會帶來好人緣，好人緣會帶來好的人際關係…」王進財表示，運動、微笑、人際良性循環下，就不會走向日本高齡化社會流行的新名詞「下流老人」，又老又孤獨的生活圈。

音樂河社會福利協會理事長阮慧玲表示，長期照護是對行動不方便或失智失能的長者，樂齡則是針對健康的長者，樂齡學習中心安排許多課程活動，要讓長者可以減少臥床時間。

該樂齡中心活動場地借用彰化市陳稜路2號永福教會，今天，縣長魏明谷見證中心揭牌儀式，場面熱鬧。