醫訊》國衛院與中研院合推 藥物研究技術平台

「藥物化學加值創新研發中心」簡稱VMIC，今天上午國衛院正式揭牌啟動營運。（記者許展溢攝）

2017-06-12 13:09

［記者許展溢／苗栗報導］為配合政府生醫產業創新推動方案，打造台灣成「亞太生醫研發產業重鎮」目標，國家衛生研究院與中央研究院共同推動「技術支援平台」，提供小分子新藥研發所需「藥物化學研究」關鍵技術平台服務。

新藥研發難度高，苗栗縣竹南鎮國家衛生研究院今天指出，現今大部分國際藥廠都採取委外研發方式，尋求縮短研究週期、加速完成上市。

生技藥研所所長石全表示，這次主要計畫是因應南港｢國家生技研究園區｣成立前，先在國衛院設立「藥物化學加值創新研發中心」簡稱VMIC，今年初已有廠商陸續進駐，銜接過渡期，只要等明年台北場地完成，就會搬過去，或者不搬，以擴大設置方式，兩邊無縫接軌，透過實驗室用比較創新模式，幫助台灣生技廠商開發新藥。

今天上午「藥物化學加值創新研發中心」在國衛院正式揭牌啟動營運。石全強調，國衛院生藥所是國內少有具備整合性研發技術平台的研發單位，歷年來已有多項自行研發小分子藥物透過技術移轉與產業銜接，因此希望可以藉由此平台的人才幫忙各公司，提供高水準的服務，加速開發小分子新藥成功機會。

生技藥研所所長石全表示，希望透過實驗室用比較創新模式，幫助台灣生技廠商開發新藥。（記者許展溢攝）