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公館人氣店「陳三鼎」愛玉違法添加防腐劑

2017-06-12  12:42

〔記者周彥妤／台北報導〕台北公館人氣店家「陳三鼎」遭驗出愛玉添加防腐劑。台北市衛生局今天公佈106年第1波散裝飲冰品抽驗結果，其中「陳三鼎」被驗出愛玉違法添加防腐劑己二烯酸0.27g/kg，當前按法規定不得添加防腐劑。

台北市衛生局食藥處處長王明理表示，此波共計抽驗155件，包括101件飲料、冰品、冰塊及54件配料，散裝飲冰品衛生標準均符合規定，3件配料食品添加物檢驗結果不符規定。

除了「陳三鼎」的愛玉出包之外，台北市士林區社子街「麒麟工作坊」的「蜜煉桂圓茶」遭檢出防腐劑己二烯酸1.23 g/kg（標準：1.0 g/kg以下）、大安區和平東路2段「尤媽媽冰店」及北投區新市街「甜妞古早冰」販售的「大湖塊狀3Q彩虹蒟蒻」則驗出含有著色劑及防腐劑（標準：不得添加）。

王明理強調，食入的己二烯酸85%將代謝成二氧化碳形式排出人體，雖屬毒性較低的防腐劑，但也不可隨意添加或過量使用，依現行食品添加物使用範圍及限量規定，如米苔目、仙草、愛玉、杏仁露、果凍、寒天凍、蒟蒻凍等製品，均不得添加防腐劑。

對上述違法使用添加物的產品，衛生局已令販售場所下架，並移請所轄衛生局查處源頭，將依違反《食品安全衛生管理法》第18條及同法第47條第8款之規定，處分製造業主新台幣3至300萬元罰鍰。

記者致電「陳三鼎」，今日適逢公休日，並未取得回應。

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  • 台北公館人氣店家「陳三鼎」。（台北市衛生局提供）

    台北公館人氣店家「陳三鼎」。（台北市衛生局提供）

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