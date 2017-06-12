齊柏林失事直升機 飛安會：調查前須特殊處理

知名紀錄片《看見台灣》導演齊柏林在花蓮搭機勘景時，意外墜機罹難，失事直升機殘骸12日運抵松指部。（記者羅沛德攝）

2017-06-12 12:40

〔記者楊媛婷／台北報導〕導演齊柏林與助理陳冠齊，10日搭乘由機師張志光駕駛的凌天航空bell-206機型直升機在花蓮拍攝《看見台灣Ⅱ》時，不幸失事罹難，直升機墜地時因油箱仍有許多油，起火後引起熊熊火勢，目前直升機殘骸已在上午10時30分從花蓮送抵空軍松山指揮部，飛安會表示，目前正在調查事故原因，因直升機火燒嚴重，殘骸必須先特殊處理，如將儀表板的玻璃移除等，才能調查。

飛安會指出，該架失事的直升機火燒非常嚴重，機身已不見，主旋翼除了少部分受到火燒外，大體仍可說完整，直升機的尾翼也算完整，但儀表板與發動機則因火燒，必須先經過處理，如儀表板因為煙燻霧化嚴重，必須先行清理，玻璃則是熱熔嚴重，必須先行移除，預估處理需要3到4個月的處理時間，才能研判殘骸對調查有多大幫助。

飛安會強調，對任何一件飛安事故，調查時都不會排除任何原因，因該架直升機並沒有裝設黑盒子，沒有失事前座艙通話紀錄及飛行數據紀錄，飛安會將從殘骸、天氣、失事前的雷達軌跡找答案，目前也已取得低空雷達圖，正在分析資料當中。