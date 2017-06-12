農舍屋主掛布條抗議 宜縣府：其他違建續拆

員山違規農舍屋主掛布條抗議。（記者簡惠茹攝）

2017-06-12 12:24

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉一間違規農舍僅申請50平方公尺的資材室建照，但是卻大興土木，蓋成三合院，違規面積超出5倍，宜蘭縣政府今天上午執行強制拆除，屋主掛上布條抗議不公。縣府表示，會繼續清查縣內重大違規農舍，有類似樣態會繼續執行強制拆除。

該農舍屋主一家雖然曾答應縣府要自行拆除，並延長期限，可是期間卻不斷到縣府抗議，在臉書上控訴縣府制度殺人，官官相護，不滿許多官員的違規農舍沒有拆除，卻來拆他們家，今天更在農舍牆上掛上大大的布條，寫著捍衛家園，沒有正義公平等字樣。

屋主和屋主女兒一早就坐在農舍門口，屋主表示，違法當然要給縣府拆除，只是一輩子辛苦賺的錢就花在這邊，花了1300多萬元，該罰的錢也罰了，政府應該要給小老百姓解套的方法呀，可是這個政府相當殘暴，就像共產黨一樣，應該要講接下來其他違建什麼時候拆？公權力會徹底執行嗎？宜蘭縣三百多間違規農舍縣府要怎麼處理？

縣府表示，這波清查是針對重大違規農舍，礁溪鄉和員山鄉兩件違規案例依法都不能興建農舍，申請資材室卻違規加蓋，五結鄉的則是違章面積嚴重，接下來專案小組會清查縣內382間違規農舍，進行二次裁罰，會派員到現場勘驗目前樣態，一旦有類似情形的重大違規，將繼續進行強制拆除作業。

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