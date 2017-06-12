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飲品出包未通報 無印良品挨罰3萬元

日本知名生活用品零售商「無印良品」（Muji）出品的「蘋果＆葡萄凍飲」遭新加坡檢出含有黴菌。（資料照，記者李忠憲攝）

2017-06-12  12:00

〔記者周彥妤／台北報導〕日本知名生活用品零售商「無印良品」（Muji）出品的「蘋果＆葡萄凍飲」遭新加坡檢出含有黴菌。北市衛生局調查發現，台灣無印良品接獲日本總公司回收訊息後，未依法於24小時內主動通報，按《臺北市食品安全自治條例》開罰新台幣3萬元。

衛生局表示，台灣無印良品於5月31日晚間6時左右即接獲日本總公司產品回收訊息，但在官網刊登的回收聲明卻宣稱因「數量異常」所致，與事實不符，且未於24小時內主動通報，違反《臺北市食品安全自治條例》第10條規定，已依同條例第18條規定裁處新台幣3萬元。

衛生局說，此款商品係由日本製造，目前僅於新加坡發現黴菌污染個案，台灣尚未發現相同案例，查案內產品進貨數量共計5040公斤，已售出1498公斤，回收下架3542公斤。案內回收品均存放於桃園市大園區民族路99號，已請業者提出自主銷毀計畫，並同步通知桃園市衛生局封存案內產品。

記者致電台灣無印良品，公關帥小姐表示，目前該商品已全面下架，凡於今年5月11日至5月31日購買此商品，消費者可於今年8月31日前憑發票及商品購買明細單或可辨識商品，至全台無印良品門市退貨，如於網路門市購入可洽網購客服人員確認退貨方式。

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