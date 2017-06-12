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南市觀光工廠優質好物遴選結果出爐

2017-06-12  11:55

［記者王涵平／台南報導］南市經發局辦理觀光工廠優質好物遴選結果出爐，14項產品將授與專屬標章，優先配合今年度各式行銷活動及各種行銷通路進行曝光，歡迎大家選購及體驗。

南市經發局指出，專家評審委員在各家觀光工廠所提特色商品中，根據商品地方連結性、商品吸引力、商品品質與商品行銷等4大評分項目進行評比，未來專屬標章可印在包裝上，透過觀光工廠、飯店或古蹟景點等通路行銷。

經發局副局長殷世熙表示，此次選出具代表性優質產品，較特別的有地瓜生態故事館嚴選在地農民契作香甜可口、安全無農藥並保有傳統焢番薯風味可連皮一起吃的冰烤地瓜；彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠精選台灣在地食材及可親子同樂動手做造型可愛、吃得健康又有趣的5吋造型DIY蛋糕。

台灣金屬創意館將台南安平劍獅在地文化與金屬絕佳延展性融合的劍獅金鋼；虹泰水凝膠世界以臺南特色蘭花元素設計，利用奈米孔隙特性製造安全無毒且能持續穩定散發清香的幽蘭凝香系列；台鉅美妝觀光工廠將台南傳統拜月老習俗香案供桌的胭脂水粉化身實用美觀招桃花的姻緣簿彩妝盒，以及和明紡織文化館從虱目魚鱗中萃取膠原蛋白所製作美膚纖維具親膚保濕、感溫舒適特性的膠原蛋白輕薄絲巾。相關遴選與最新消息可至台南市觀光工廠網站查詢。

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  • 南市經發局辦理觀光工廠優質好物遴選結果出爐，14項產品將授與專屬標章，優先配合今年度各式行銷活動及各種行銷通路進行曝光，歡迎大家選購及體驗。（記者王涵平攝）

    南市經發局辦理觀光工廠優質好物遴選結果出爐，14項產品將授與專屬標章，優先配合今年度各式行銷活動及各種行銷通路進行曝光，歡迎大家選購及體驗。（記者王涵平攝）

  • 南市經發局辦理觀光工廠優質好物遴選結果出爐，14項產品將授與專屬標章，優先配合今年度各式行銷活動及各種行銷通路進行曝光，歡迎大家選購及體驗。（記者王涵平攝）

    南市經發局辦理觀光工廠優質好物遴選結果出爐，14項產品將授與專屬標章，優先配合今年度各式行銷活動及各種行銷通路進行曝光，歡迎大家選購及體驗。（記者王涵平攝）

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