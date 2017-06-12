新竹市區71、72、73路公車 7/1起刷卡免費搭

新竹市區公車進駐新竹轉運站，21日起將銜接取代原來轉運站接駁車的服務，7月1日起也會擴大班次，只要刷悠遊卡或一卡通都可免費搭乘。（記者洪美秀攝）

2017-06-12 11:56

［記者洪美秀／新竹報導］新竹轉運站去年8月2日啟用，先前由交通部公路總局補助經費提供的轉運站接駁車，20日告一段落，新竹市府與新竹客運協商後，確定協調市區公車71、72、73路公車銜接接駁車路線，且從7月1日起擴大路線及班次，讓市民轉乘公車前往轉運站搭國道客運不會「卡卡」的，且只要持悠遊卡及一卡通搭這三路公車就都免費，由市府補貼民眾搭乘。

新竹市長林智堅說，新竹轉運站去年8月2日啟用後，已成功改善新竹火車站前的交通狀況，同時也因轉運站發揮功能，市府爭取交通部公路總局經費，由美樂家客運提供轉運站接駁車的服務，市府雖爭取延長半年，但仍會在廿日告一段落，因此市府已與新竹客運協調好，將以市區公車銜接取代接駁車的服務功能，且從21日起開始行駛進轉運站。

林智堅說，從21日起，71路公車由大潤發經轉運站到財神廟，每天上午6點半到晚間6點營運，往返18班次。72路公車改由後站發車，經轉運站到陽明清境，每天6點10分到下午5點半營運，共18班次，7月1日起會增為26班，營運時間延長到晚間6點半。此外73路公車也改由後站發車，經轉運站到花園新城，每天上午6點到晚間8點，共16班次，7月1日起則增為20個班次，3路公車的等候區都維持原本轉運站接駁車的站牌處。

市府交通處表示，這三路市區公車是首次進駐新竹轉運站，將銜接及取代原先接駁車的功能，從9月1日起上學期間的週五或國定假日前一天，也會加開73路區間車，由轉運站發車，經南大路到成德路，而民族路的民眾可搭5608公路客運到清大站轉搭國道客運。

交通處表示，搭乘民眾只要持悠遊卡或一卡通就可刷卡免費搭乘這幾路公車，鼓勵民眾多加利用，讓轉乘到轉運站的接駁公車無縫接軌。