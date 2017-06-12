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指亞泥「無擴大開採」 網友PO文質疑經濟部

2017-06-12  14:26

〔即時新聞／綜合報導〕導演齊柏林10日搭乘直昇機為電影「看見台灣II」進行勘景，卻不幸墜機喪生，他生前重返太魯閣時，感嘆亞泥礦場比5年前拍攝時挖得更深了，經濟部礦務局則在昨晚澄清，指出礦場並未擴大開採，且以近5年前後照片相較，顯見綠化復育及視覺景觀已有相當程度之改善。

經濟部澄清的新聞也被轉貼到PTT八卦板，就有網友回文Po出文章，貼出三則新聞報導，質疑經濟部對亞泥「無擴大開採」的這番說法。文章內容包含今年2月20日新聞報導，「環保署長李應元去年上任時，曾宣示禁止亞泥繼續在太魯閣國家公園採礦，但最近經濟部礦務局又認定，亞泥花蓮廠屬於不用做環評也可以拿到展延許可的礦場」。

還有3月22日新聞報導，「民進黨經委會召委高志鵬3月20日開會檢討，通過提案要求經濟部半年內暫停核可礦權展延，避免礦業法修法前業者闖關偷渡，但卻爆出亞泥早就展延20年過關，並以含春節3.5個月的史上最速通過」。另外，4月7日新聞也報導，「亞泥新城山礦場獲經濟部核可展延礦權20年，被環保團體罵到臭頭，行政院政務委員張景森卻認為，「環團觀念太短視狹隘，水泥礦不該有採礦期限」。

張景森指出，台灣水泥礦藏豐富，可有系統地配合政策開採，成為公共建設一環。另水泥窯技術進步，甚至能有效無汙染地處理廢棄物；而歐洲、日本的水泥窯，溫度達1500度，焚燒能力比普通焚化爐好，可把事業廢棄物燒得乾乾淨淨，毫無汙染，「如果了解世界趨勢，就知道水泥業是解決廢棄物不可或缺的夥伴」。

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  • 多羅滿賞鯨日前發文指出，已故導演齊柏林曾感嘆亞泥礦場比五年前挖得更深。（記者林筑涵翻攝）

    多羅滿賞鯨日前發文指出，已故導演齊柏林曾感嘆亞泥礦場比五年前挖得更深。（記者林筑涵翻攝）

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相關關鍵字： 亞泥 墜機 直升機 看見台灣 經濟部 齊柏林
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