五股坑溪工廠屢排廢水 議員批市府無能擺爛

新北市議員李婉鈺今天召開記者會質疑，五股坑溪周邊屢有工廠偷排廢水，環保局卻查不到違法情事。（記者賴筱桐攝）

2017-06-12 11:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市五股坑溪去年接二連三獲報溪水染色，市府列入「水污染加強稽查熱區」。市議員李婉鈺今天召開記者會，出示民眾拍攝影片，指1年來工廠肆無忌憚排放廢水，陳情人向環保局檢舉，卻得到「未發現偷排廢水」的回應，李婉鈺痛批市府「擺爛」、「無能」，要求重懲不法業者。市府表示，稽查後若確認違規事實，將提報公安稽查小組處理。

李婉鈺指出，6月9日團隊前往五股坑溪視察，發現溪旁鐵皮工廠林立，周邊排水管線密佈，其中1處排水孔外的石頭被染成黑色，可見廢水排放不是一兩天的事情，為何環保局視而不見？

李婉鈺說，當天團隊直撃不肖業者趁黃昏偷排廢水，廢水夾雜泡泡與黑水，直流五股坑溪，業者在室內裝設監視器監控，令人氣憤的是，6月10晚上11點，大量泡泡黑水流入五股坑溪，為何環保局永遠抓不到違規業者？是無能、擺爛，還是官商勾結？

李婉鈺痛批，五股地區水汙染公害事件層出不窮，民眾生活品質低落，重罰業者也無成效，證明市府鐵腕生鏽，他要求市府1個月內清查五股坑溪周遭違法工廠，並針對每家工廠排放水流程及是否埋設暗管進行詳查列冊，查緝到任何不法應立即給予重罰嚴懲，並針對五股坑溪定期做水質監測公告。

記者會邀請經發局、工務局、水利局、城鄉局等相關局處列席，但各局處皆回應「配合目的事業主管機關」稽查，且當場無法提出確切處置時程與作為，遭質疑互踢皮球。

環保局環保稽查科長許銘志表示，民眾拍攝影片資料可做為參考依據，目前已掌握可能排放廢水的廠商，針對疑似污染業者進行監控，將前往稽查確認是否有違規事實，若涉及重大污染，將提報公安稽查小組排入優先拆除順序。

工務局說，若公安稽查小組開會討論後確定排拆，將開立處分書，要求業者自行搬遷拆除，未改善則進行強制執行，從認定至拆除時程平均2個月。