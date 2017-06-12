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國中畢業這一天…他們要收割自己種下的稻米

畢業生收割自己栽種的台南月光米。（記者楊金城攝）

2017-06-12  11:46

〔記者楊金城／台南報導〕別具意義的另類稻田裡的畢業典禮，留下難忘的畢業回憶，推廣家鄉的稻米產業文化。

官田國中為第47屆52位畢業生上午首次舉辦稻田中央的畢業典禮，畢業生親手收割自己栽種的台南16號月光米，並由校長陳文財、官田區長顏能通在稻田中央頒發畢業證書，同時進行創意飯糰比賽，讓學生發揮創意，推廣米食文化，讓整個畢業系列活動充滿趣味與教育意義。

官田國中與區公所合作可食地景，在校園內開闢3個示範農田，用菱角炭種植水稻及菱角，引入嘉南大圳的水源灌溉，今年獲得「綠色保育標章」認證，成為全台第一個獲得綠保認證的校園農田。

官田國中上午為畢業生安排稻田中央的畢業典禮，收割取名「官田烏金米」的台南月光米，畢業生楊琪琪說，稻子都由學生親手栽種、收割，獲頒稻穗和畢業證書，留下最難忘的校園回憶。

陳文財說，學生親手種下秧苗，經過施肥、灌溉，稻子終於熟成、收割，讓學生體會一分耕耘一分收獲的道理。學生入學時就像是秧苗，經三年學習，如同稻子汲取空氣、陽光、水與養分般成長茁壯，如今稻穗飽滿成熟，同學也將踏出官中校園，邁向人生另一個里程碑，勉勵畢業生都能像稻子般飽滿、謙虛，也期許每位畢業生都能像稻穗成為一顆顆希望與幸福的種子。

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體驗脫穀。（記者楊金城攝）

我們畢業了，官田國中另類稻田中央的畢業典禮，頒發稻穗和畢業證書。（記者楊金城攝）

校長陳文財、區長顏能通一起和畢業生割稻。（記者楊金城攝）

頒發稻穗和畢業證書在稻田裡舉行。（記者楊金城攝）

畢業生製作創意飯糰。（記者楊金城攝）

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