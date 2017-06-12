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龜速車注意了！國5雪隧科技執法15日啟用

雪山隧道科技執法將在6月15上路。（資料照，記者江志雄攝）

2017-06-12  11:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道5號「雪山隧道自動化科技執法系統」將於15日啟用，高公局表示，主要取締項目以違規變換車道、超速、低於最低速限及惡意逼車為主，期望透過自動化執法系統，可有效抑制隧道內惡性違規行為，減低事故發生率。

另外，該系統可取締龜速車，配合隧道內最低速限提升至70公里管理措施，可達相輔相成效果，相信能有利提升雪隧內行車安全與效率。

雪隧最低速限於今年3月10日起，由60公里提升至70公里後，經高公局觀察最低速限提升前後行車狀況，北上每小時最大服務流量約可增加200至300輛，大約每小時通過2000至2200輛，提高至2300至2400輛；南下最大服務流量維持在每小時2400至2600輛，且尖峰時間的車速可維持在時速60公里左右，顯示提速後對於隧道容量及行車速率提升有正面效益。

至於有人認為「雪山隧道自動化科技執法系統」啟用是政府要搶錢，高公局表示，該系統只是輔助執法工具之一，啟用實施前後的行車規定及違規罰則均相同。另外，雪隧內已設置完整禁止變換車道雙白實線、最高及最低速限標誌等，並透過電子看板及隧道廣播加強提醒，請駕駛依標誌及標線指示並遵守相關行車安全規定開車。

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