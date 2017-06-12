核三廠2號機今再啟動 最快月中併聯發電

原能會主委謝曉星強調，原能會會堅守2025非核家園目標。（記者陳炳宏攝）

2017-06-12 11:33

〔記者陳炳宏／台北報導〕原能會今天表示，核三廠2號機預計今天核准重啟動，原能會主委謝曉星表示，原能會是全民的原能會，自己一定會站在民眾的立場來考量重啟的安全。

行政院原能會日前審查同意核二廠1號機起動運轉後；台電再向原能會送出核三廠2號機大修後的起動申請，原能會今天召開記者會表示，預計今天將同意核三廠2號機重啟，重啟後需二天才能再提併聯發電，預計最快6月中可對外併聯供電。

原能會主委謝曉星強調，在不影響2025年非核家園目標與除役時間情況下，且安全無虞前提下，包括核能、輻射安全無虞情況下，台電、經濟部提出重啟申請，原能會會依照管制流程審查。

謝曉星也重申，絕對不會更改各核電廠的除役時間，包括核一廠在107年、核二廠在110年、以及核三廠在113年廢核時辰都不會改變，核四也不會進來。

核管處處長張欣表示，核二廠1號機在6月1日申請再啟動，在6月8日到現場視察，6月9日提出並聯申請，整個視察、審查都獨立執行業務。

張欣也表示，台電核三廠1號機是6月7日提出再啟動申請，申請當天後就開始文件審查與現場視察，並在週末期間現場視察，目前未發現重大不符合規定事宜，將在會診視察結果，與文件審查結果確認後，預估今天可以同意機組再啟動。