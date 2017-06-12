第2波梅雨來勢洶洶 氣象局「一張圖」報雨勢！

週三起受滯留鋒面及西南氣流影響，易有豪雨或大豪雨以上等級之降雨。（圖擷取自臉書「報天氣-中央氣象局」）

2017-06-12 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨鋒面即將在週三起影響台灣、造成長達約1週的降雨，中央氣象局在臉書上發布圖表預告這一波降雨的趨勢供民眾參考。

臉書「報天氣-中央氣象局」指出，本週二（6月13日）鋒面接近及西南風增強，週三（6月14日）起至週末滯留鋒面及西南氣流影響，易有豪雨或大豪雨以上等級之降雨，需慎防坍方、落石、土石流、山洪暴發及淹（積）水。