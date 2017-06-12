宜蘭今年第3拆 員山農舍重大違規5倍將拆除

宜蘭今年第三拆，員山農舍重大違規5倍。（記者簡惠茹攝）

2017-06-12 09:32

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今年4月指定3家重大違規農舍限期拆除，其中2棟已經拆除完畢，而員山鄉違規的農舍面積共1619平方公尺，僅有50平方公尺的資材室建照，卻大興土木蓋成三合院，違規面積超出5倍，經過開罰與勸導仍未拆除，宜蘭縣政府今天上午執行強制拆除。

員山鄉水源段重大違規農舍，違規面積達280平方公尺，在104年4月7日「宜蘭縣興建農舍申請人資格及農舍建築審查辦法」公布施行後申請興建，農地面積不足2500平方公尺，而且當初只有申請資材室，未申請農舍建照，卻自行填土、鋪設水泥地面、庭園造景違章興建農舍。

縣府表示，104年7月開立違章查報單，9月開立違反建築法違建拆除處分書，通知依法應拆除，10月裁罰6萬元，並限期105年2月25日前自行拆除，但是經過多次勸阻與通知，所有權人仍未聽制止，縣府通知105年4月25日強制拆除，逾期未拆，所有權人提出5月25日自行拆除，但仍未動作，今年4月13日再次勘驗，仍未改善，限期1個月拆除。

縣府表示，屋主再度同意自行拆除，因此拆除期限延至6月10日，但是屋主卻遲遲沒有動工，宜蘭縣政府今天上午進行強制拆除。

相關影音