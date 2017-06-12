今、明悶熱！ 彭啟明：梅雨鋒面週三到

今、明二天，各地都是天氣多雲時晴，高溫非常的悶熱，午後易有熱對流發展，留意局部較大雨勢發生。（示意圖，記者方賓照攝）

2017-06-12 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕今、明二天，由於高壓東退西南風逐漸增強水氣增多，各地都是天氣多雲時晴，高溫非常的悶熱，午後易有熱對流發展，應留意局部較大雨勢發生。氣象達人彭啟明表示，梅雨鋒面週三起影響台灣，這一波的降雨時間較長，雨勢最久將延續到下週五。

彭啟明在臉書上PO文表示，今、明二天，由於高壓東退西南風逐漸增強水氣增多，各地都是天氣多雲時晴，午後易有熱對流發展，留意局部較大雨勢發生，高溫非常的悶熱。也建議您萬一您遇到午後這種強對流，通常伴隨閃電雷擊，務必要能避就避，也要做些基本的防雷措施，減少不必要的風險。

週三開始，今年第二波的梅雨鋒面將南下，這波鋒面在長江沿線，從江西、安徽、貴州、浙江到湖南，都持續有暴雨，大多數降雨區域，時雨量都有到20-40毫米，部分最大時雨量超過50毫米，對當地已經有明顯影響，這兩天更是持續累積。預計週三鋒面將逐步由北到南影響台灣，各地都將轉為不穩定天氣，這波延續時間會較長，可能會至少到下週二，但最長也可能延續到下週四五，提醒您要多留意。