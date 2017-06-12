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一蘭拉麵登台惹議 李茂生：好東西難到台灣來

一蘭拉麵台灣分店在臉書發文，指出只要購買滿6000元的伴手禮就可被優先安排入座。圖為一蘭招牌「天然豚骨湯拉麵」，288元。（業者提供）

2017-06-12  10:20

〔即時新聞／綜合報導〕知名的日本「一蘭拉麵」在台灣第一家店將於下週開幕，其官網臉書宣布消費者買6000元伴手禮就可安排2人優先入座，此舉卻引發爭議。台大教授李茂生昨也在臉書批評「看到這個新聞，我不禁想問『你難道不想抵制嗎？』」，而一蘭拉麵也發表聲明道歉，稱因市場調查不足而引致本次事件，為此深感抱歉，但未打算改變原先優先入座策略。

李茂生今（12日）天清晨又再發文指出，實在是沒想到針對一蘭拉麵發個不爽的言論，竟然會造成軒然大波，「我只是說沒這個價值」；他也表示，自己並非沒吃過一蘭，「但是我絕對不會進去第二次」，也不會在機場買調理包，更不用論太宰府前的那家店的調理包了。

李茂生說，在他還沒吃過一蘭前，有次到千葉lalaport，中午時看到一蘭招牌，本想進去吃，結果朋友說如果想降低水準的話，那就進去好了，結果他是到幾年後才吃到企業化的一蘭。

李茂生直言，「真正的好東西，會加上『職人の魂し』的，很難被搬到台灣來的」。「會來的都是調理包以及中國生產的衣服，而且價錢都比日本貴，加上運費以及關稅，都不值這個錢。所以我才說到底台灣人要被規訓到怎樣的程度，才能墮落到可以脫離盲目皇民的桎梏」。

李茂生也說，「那些在我FB上揶揄我的人，請到yahoo網頁上看看相關日本新聞下面，日本人的反應吧。清一色都在批評一蘭的作風。也只有奴性堅強的部分臺灣人，才會在那裡揶揄我」。

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  • 李茂生再針對一蘭拉麵發表評論。（圖擷自「李茂生」臉書）

    李茂生再針對一蘭拉麵發表評論。（圖擷自「李茂生」臉書）

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