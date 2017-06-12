鋒面降雨會因颱風更強？ 吳德榮：答案未必

前氣象局預報中心主任吳德榮指出，週三南下的鋒面並不會因為輕颱莫柏而有更大的降雨，這波鋒面降雨將持續7天直到下週二。 （資料照，記者朱沛雄）

2017-06-12 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（12日）受到輕度颱風莫柏的外圍雲系影響，中南部地區偶而有局部短暫陣雨發生的機率。前氣象局預報中心主任吳德榮今早在網路撰文指出，週三（14日）南下的鋒面並不會因為輕颱莫柏而有更大的降雨，這波鋒面降雨將持續7天直到下週二（20日）。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，週三（14日）南下的鋒面是否因為輕颱莫柏而有更大的降雨？答案是未必！因為地形摩擦超過1天半，再加上鋒面的垂直風切的破壞，會將其變性為鋒面的一部分。此波典型的梅雨鋒在台灣附近南北徘徊時間長達7天以上，期間當西南氣流增強時，就有發生劇烈天氣及大量降水的機率，「莫柏」只是小插曲，並沒有能力干擾這種過程。

貼文還寫到，歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（13日）兩天西半部午後有局部性雷陣雨，東半部有局部陣雨，明晨南部亦有局部陣雨，今明西半部在未下雨前，高溫可達34、35度。週三至下週二「第二波」典型梅雨鋒在台灣附近南北徘徊，伴隨西南氣流增強、減弱的變化，這期間大氣很不穩定，局部地區有激發劇烈天氣並伴隨大量降雨的機率。