悶熱高溫達34度 各地防午後雷陣雨

中央氣象局指出，今天（12日）天氣大致以午後陣雨的型態為主（資料照，記者王藝菘攝）

2017-06-12 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（12日）天氣大致以午後陣雨的型態為主，但是受到南邊颱風的外圍雲系影響，中南部地區偶而有局部短暫陣雨發生的機率。溫度方面，各地悶熱高溫約31到34度。

氣象局表示，今天中南部地區受到颱風外圍雲系影響，偶有局部短暫陣雨，但天氣大致仍是以午後陣雨的型態為主，除了各地山區外，中部以北及宜花平地也可能受到影響。溫度方面，預計各地高溫在31到34度之間，感受仍較悶熱，東南部地區可能會出現焚風。

氣象局預估，下週二（13日）台灣北邊有鋒面接近、同時南邊的西南風也增強，各地天氣越來越不穩定。天氣變化的重點從下週三（14日）開始，隨著滯留鋒面來到台灣上空，搭配西南氣流帶來的水氣，全台各地週三之後將會出現全面性、且持續時間長的陣雨或雷雨，尤其西半部地區容有豪雨以上等級降雨發生

氣象局表示，整體降雨影響至少會持續到下個週末（18日之前），甚至到下下週前半期（19日至21日）鋒面仍尚未離開台灣，天氣依然呈現不穩定的型態。

颱風消息部分，昨天下午2點形成之輕度颱風莫柏，今晨2點約位於鵝鑾鼻西南西方約600公里之海面上並朝北北西移動，預計於今天深夜後登陸中國廣東沿海，對台灣直接影響的機率較低，不過外圍雲系可能為中南部地區帶來短暫雨。

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空氣品質方面，今天全台各地及外島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 40 30 ~ 38 28 ~ 34 30 ~ 37

颱風路徑潛勢預報圖。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量級。（取自氣象局網站）