06/12 各報重點新聞一覽

2017-06-12 06:15

自由時報

黨產會擬逕認定 國民黨4基金會為附隨組織

國民黨新舊主席交接工作引發熱議，更意外牽動「四大基金會」黨產議題。行政院黨產會今年一月已就被視為國民黨「四大基金會」的民生建設基金會、民族基金會、民權基金會、國家發展基金會召開聽證程序，據悉，黨產會未來擬直接祭出行政處分，認定四大基金會為國民黨附隨組織，不再召開第二次聽證會，由黨營事業欣裕台捐助四大基金會的一．八億元，也會因此被列為不當取得之財產。

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維安考量 府前廣場不開放民眾停車

立法院司法及法制委員會審查總統府今年度預算時做出決議，認為總統府前的南北廣場長期免費提供員工停車數量達到一百三十多輛，但未開放一般民眾停車，總統府不應以該廣場並非停車場為託辭，獨厚員工停車，要求總統府研議相關解決之道。

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齊柏林墜機 疑下沉氣流肇禍

拍出台灣美麗與哀愁的《看見台灣》導演齊柏林，前日搭乘凌天航空Bell-206機型直升機拍攝《看見台灣Ⅱ》，不幸在花蓮豐濱失事罹難；民航局已要求凌天另兩架同機型直升機暫時停飛，調查是否可能有機械故障問題。飛安會昨日派員前往失事地點勘驗調查，初步排除螺旋槳纏到流籠線或墜落前空中冒煙起火的可能，後續將針對天氣影響、空中熄火、機件及發動機動力故障或人為操作疏失等四大方向進行調查。

詳見齊柏林墜機 疑下沉氣流肇禍。

蘋果日報

全台悼齊柏林 至親招魂 淚雨交織

《看見台灣》導演齊柏林前天不幸墜機罹難，飛安會昨回現場調查，初步排除空中爆炸及遭流籠鋼索干擾墜機的可能，將再調查氣候、機體、人為操作情況，失事原因仍待釐清。罹難者家屬昨回現場招魂，萬里晴空突然下大雨，民眾感嘆：「連老天爺都捨不得齊導離開，天地同悲！」

慘 潛客被丟包 搏浪險死

潛水被丟包，搏命三小時險死！北市劉姓工程師，四月間到恆春半島船潛，因多花三分鐘減壓，慘遭潛水教練丟包，冒險花三小時搏浪游上岸才撿回一命。劉男怒批：「教練太不專業！上船後竟沒確認人數。」被控的潛水教練薛尊仁在臉書坦承疏失，屏縣府最高將罰十五萬元。

聯合報

檢討7萬農地非法工廠 農委會2招解套

為配合全國區域計畫修正，農委會正在盤點全國農地使用。全台非法工廠坐落於大小農地，爭議未解，經濟部日前指將輔導業者合法化。農委會副主委陳吉仲接受本報專訪提出二配套：業者須付變更地目價差至農地保護基金；去年五二○後非法工廠即報即拆。堅持有兩配套，才能讓非法工廠解套。

馬克宏新政 共和前進黨衝過半

法國十一日舉行國會大選首輪選舉，預料總統馬克宏的「共和前進黨」（ＲＥＭ）推出的候選人，可望多數進入十八日的第二輪決選，且在決選時，為馬克宏取得過半的國會絕對多數。果真如此，法國政壇將出現分水嶺，中間派馬克宏成軍才一年的ＲＥＭ將一黨獨大，正式宣告法國既有的共和與社會兩大主流政黨淪為配角政黨。

中國時報

墜機前機體左傾 齊柏林等3人左側遭撞擊

「看見台灣」導演齊柏林等3人，10日墜機喪命，花蓮地檢署及飛安會昨天進行現勘，調查人員初步排除機身勾到鋼索或電纜墜落、也沒有空中起火燃燒的現象，但是，因為3具遺體都呈左側撞擊，不排除直升機墜機前的最後一刻，機體呈左傾狀態。

實價登錄修法 門牌全都露

實價登錄上路滿5年，內政部擬翻修相關法規，最大改變是房屋資料識別化，未來將不再是區段式、去識別化的資訊，而是明確的「幾號幾樓」門牌。此外，現行規定房屋移轉登記後30天內申報，但不少民眾因忘記申報，遭開罰3至15萬元，未來將改為移轉併同登錄，省去民眾擔憂。