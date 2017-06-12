剪紙藝術家用「有閒來坐」 裝扮Apple直營店

Apple 台北101直營門市，目前仍在裝潢，外牆則展出「有閒來坐」剪紙藝術。（記者陳炳宏攝）

2017-06-12 00:16

〔記者陳炳宏／台北報導〕Apple官網11日宣布，台灣第一家Apple直營店即將進駐台北101，雖然直營店現場雖仍在裝潢，外牆已用長達75公尺，代表喜氣的大紅色剪紙包裝起來，還寫著「有閒來坐」，負責裝扮這場開店喜宴台灣剪紙藝術家楊士毅說，當中每一個剪紙作品，背後都有故事在裡面，即使不知道背後故事，大家看到後都還是會有幸福、喜悅、與溫暖的感覺，希望直營店開幕前的展出，希望能夠民眾感到幸福，這也是Apple台北101期待帶給大家的感覺。

現年36歲的楊士毅表示，3個月前台灣Apple企劃找上自己，那時就是為開第一家直營店而準備，希望可以用辦喜事的方向來慶祝，楊士毅說，自己也不是很有名，也很驚訝為何會是自己，但對方說，我們不是要找有名的人，而是要找理念相同的人，希望這家店可以讓民眾願意上門分享幸福。

楊士毅說，合作後才知道，原來蘋果全球各地開分店，都會找當地的藝術家合作，強調是要來跟大家做伙打拚，而不是只是來賣東西，而且合作過程也充分尊重創作空間，尤其討論過程中，Apple代表也強調，總公司的理念是，當有一天我們離開這個世界時，世界會因為我們而更美好。

要讓世界更美好，楊士毅說，這跟自己創作是為了帶給大家幸福的本質是相同、契合，也有共鳴，因為這證明一件事，「我可以很篤定地跟別人說，『為別人設想』，也是可以生活下去」，這也是最開心、可以跟大家分享的事。

不過世界最長的75公尺剪紙，可不是幾隻小貓可搞定的，楊士毅說，整個團隊超過百人，光是剪紙部分就有60個人，還要有領班、負責燈箱的木工、水電、油漆、光照明，花了3個月。

楊士毅說，75公尺不算短，但與人生長度相比，卻是短短的100多步路程，希望這些幸福畫面的陪伴，可以讓每個人更有力量走更遠的路，這也是當看到民眾開心看著剪紙牆時，讓自己也很開心。

充滿樹木的「有閒來坐」剪紙創作，楊士毅說，Apple當初就是想說，初到貴寶地要如何跟台灣民眾打招呼?所以才會想用台灣人最典型的「有閒來坐」口頭禪，而自己的發想則是「有閒來坐」其實是一種善意、相聚的表現與概念。

楊士毅強調，人與人相聚的方式，就會決定世界的樣貌，大家一直希望社會好，得仰賴要用甚麼樣的心意走到彼此面前，其實大家在社會中有時候會覺得沮喪、失望，因此在「有閒來坐」作品中，就以美好的相聚為發想，把許多相聚的美好時光減在作品裡，希望提醒、祝福大家，都要擁有幸福。

至於裡面到底有多少動物、樹木、還有蘋果產品，楊士毅坦承，自己真的沒有數過，不過有貓頭鷹、台灣獼猴、山豬、台灣黑熊、各種鳥禽、甚至石虎；至於植物主要是以樹為概念，楊士毅說，樹就是代表空間，在樹木成長過程，不僅自己成長，也為大家帶來空間，Apple 台北101開幕後，會有很多課程、活動、分享，類似以前小時候在鄉下，大樹下就是訊息交會的地方，所以用樹木表達Apple來台開店的心意。

至於藏了多少Apple產品，楊士毅說，有iPhone、iPad、Macbook 家族、AirPods、Apple Watch、Apple Pencel、甚至最新的10.5吋iPad Pro，不過楊士毅說，最新發表的iPad Pro當然有剪進去，只是大家都看不出來，它是新的iPad Pro還是iPad。

楊士毅也透露其中一個剪紙作品的故事說，那是一個媽媽抱著兩個小孩子，還有一個大孩子已經被媽媽呵護長大，所以幫媽媽拿樹葉遮陽，因為發想過程中，眼睛閉上後，自己就會想像這個社會需要甚麼?但腦海裡總會養到的是，頭很疲累、挫敗、無力，這時就想到人們需要被呵護疼惜，就想到小時候媽媽抱著的感覺，然後就剪了這樣的畫面，希望大家看到後，就會感覺到自己被擁抱的感覺，不要忘記生命裡幸福的時光。

楊士毅也透露說，「有閒來坐」的另外一個特點是，裡面每個人都不會孤獨存在，不管發現花朵還是果實，身邊一定人可以分享，不管是玩iPhone、還是iPad，身邊也一定有人一起參與，因為科技和網路讓人容易疏離，但楊士毅認為，科技應該是要每個人走到彼此面前，所以會盡量讓大家身邊有人或動物在身邊，這才是可以幸福的原因，也是自己期待可以讓大家感覺到歡聚的美好時光。