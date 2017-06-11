超會抓！竹北這隻測速桿 2個半月取締4600多件

2017-06-11 23:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北市中正西路（118號縣道）3.5公里處、由西往東方向的固定式測速照相桿，今年3月下旬上工，短短2個半月取締超速4600多件，當地里民被紅單炸到荷包大失血，有人光3月就超過10張，氣得提出抗議，要求提高速限；新竹縣政府表示，將彙整相關資料後開會研議。

縣政府表示，竹北市中正西路最高速限50公里，為雙向各一混合車道，或有規劃機車優先車道，約20公尺寬、筆直寬敞，由於民眾經常反應車速過快，因此縣府在3.5公里處由西往東方向，設置一個固定式測速桿，3月22日啟用迄今。

縣府最近接獲竹北市溪州里長楊明哲反映，許多里民抱怨接連接獲紅單，動輒1、2000元罰锾，實在讓人受不了，希望提高速限至60，因此交通旅遊處、警察局等相關單位現勘。

楊明哲說，當地住戶說在尖峰時段，測速桿閃個不停，有附近居民近日收到3月份的罰單，一收就是10幾張，有時1天2張，半個月的薪水飛了，還不知道4、5月份會有幾張？甚至車速慢的公車、攤車也被開單，民眾質疑是否受到對面鐵皮屋反射的影響，而影響測速桿的精準度？他要求警方應該全面重新檢視罰單的正確性。

麻園里長許榮生說，郵差突然領到一疊紅單要寄送，嚇了一跳，特地來提醒他。

竹北分局交通組統計，啟用迄今取締超速4624件，平均一天告發約58件。警方比較該路段同時期的交通事故發生件數，這2個半月發生交通事故26件，比去年33件降低21%，比104年42件降低38%，也比103年37件降低30%，顯示該測速桿設置有其必要。

對於民眾希望調高速限到60，交旅處交通規劃科表示，中正西路沿線住家多，路中間無安全島實體分隔，也是西濱公路通往竹北市區的要道，尖峰時段車流量大，將請工務單位提供道路規劃設計、警方提供肇事分析等相關資料，再開會研議。