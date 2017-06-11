永不放棄！肌萎症碩士口試 病榻前與時間拔河

郭祐銘通過碩士論文口試，開心露出笑容。（記者劉曉欣攝）

2017-06-11 21:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕永不放棄！罹患肌肉萎縮症的成大中文碩士班生郭祐銘，今年起必須靠著呼吸器躺在床上休養，為了與時間拔河，指導教授陳益源與口試委員決定親自來到彰化鹿港郭家，為郭祐銘舉行病榻前的碩士論文口試，要幫祐銘一圓碩士夢。

郭祐銘今年26歲，從小學3年級暑假過後就無法自行走路，必須靠著輪椅代步，經過診斷才知道是罕病的肌萎症，由於雙手雙腳都沒有力氣，身體逐漸退化，到最後連拿書、拿水瓶、翻書的力氣也沒有，從國小到高中，郭媽媽曾秋雲天天到校協助祐銘如廁與用餐。

郭祐銘鹿港高中畢業後，進入成大中文系，成大為祐銘特別改造學生宿舍，讓郭媽媽可以一起南下陪讀，祐銘念完大學，又繼續念研究所，雖然祐銘已經退化到無法拿筆，只能敲打鍵盤，但仍然照常上課，原訂今年碩3畢業，但因為祐銘需要依靠呼吸器，連吃飯都只能吃流質，所以只好回到鹿港在家休養。

郭祐銘的指導教授陳益源得知學生臥床一心惦記著碩士學位，決定提早口試，陳益源與吳榮富、林耀潾口試委員，今天來到祐銘住家舉行碩士論文口試。

戴著呼吸器的祐銘，就躺在床上，用右手按著滑鼠，雙眼盯著牆上的電腦螢幕，向口試委員報告碩士論文，口試委員沒有因為祐銘是肌萎症就放水，最後口試委員討論後宣布「以優等高分通過」，並提早為祐銘慶生。

「面對困難的時候，不要放棄，要認真的過每一天！」祐銘說，他感謝一路走來幫助他的師長同學，尤其是父母的無怨無悔，小至喝水抓癢到如廁洗澡，都要父母幫忙，因為生命有這麼多的貴人，才能讓他能夠如願圓了碩士夢。

陳益源表示，由於祐銘碩士班所修的學分，未達畢業門檻學分數，所以碩士學位授與方式，是否以榮譽碩士學位來頒發或是其它方式，成大校方仍在研究中；祐銘曾經擔心這樣教授到府口試會對其它認真的學生不公平，其實「祐銘就是最認真的學生」，就算是就醫看病，也要趕來上課，求學的精神令人動容。