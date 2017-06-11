桃園客語說故事競賽 他力拚得獎獻重病阿婆

2017-06-11 21:49

〔記者李容萍／桃園報導〕2017桃園市客語說故事競賽，今天在中壢區新街國小登場，吸引379人報名挑戰，分「幼兒親子」、「國小低年級」、「國小中年級」、「國小高年級」及「國中」等5個組別；參賽者不只服裝精心裝扮，自備故事題材道具，在語調、表情上全神貫注的投入，更添比賽的生動性及可看度。

國小高年級組周嘉慶，在朗讀準備客語故事比賽時，讓曾經在加護病房急救、沒有意識病重阿婆 （祖母），突然眼睛睜大看著他，周嘉慶不負眾望拿下亞軍，直說要拿獎給阿婆看，希望阿婆早日康復。

超萌的幼兒親子組，有家長帶著小朋友參賽，其中，劉芷均的爸爸是台中客家人，雖然不大會說客語，但是來桃園工作後有感客語流失的危機，便積極自學客語，每天一字一句帶著小朋友從頭聽說練習。父女倆站上台，說得一口流利客語。

而去年國中組冠軍余欣芩，今年持續參賽，憑著對客語的熱情不斷演練，以應景造型參賽穩坐冠軍寶座。

桃園市長鄭文燦出席頒獎表示，客家委員會正努力推動將客語納入國家語言之一，桃園市約有83萬客家人口，居全國之冠，客家人常說「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言」，可見語言是文化的核心。為促進客語向下扎根，讓客語走入生活，市府積極推動客語沉浸式教學及相關比賽，並已將說故事比賽列入桃園區高級中等學校免試入學超額比序「多元學習表現」項目市級比賽積分，促使參賽人數屢創新高。

客家事務局局長蔣絜安也說，除了說故事競賽，還有流行歌唱大賽、桐花唸謠比賽、客庄戶外遊學等，藉由活潑多樣的活動，希望吸引學生更親近客家、喜愛客家。