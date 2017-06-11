女老師請假9年半遭諷「幽靈教師」 校方：合法

2017-06-11 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕新北市海山高中一名女老師，在任職滿一年後，開始以各種名目不斷請假，前前後後共連續請了9年半，歷經了5任校長，最快明年1月底後才會返校，有學校新進同仁就諷她是「幽靈老師」，佔著正式老師的缺額，海山高中校長古秀菊則指出，該名老師請假，皆合乎規定。

《蘋果日報》報導，海山高中指出，該名女老師在2006年、約29歲時，經過考甄制度，於當年8月1日到職，但她之後申請國外進修留職停薪假，從2007年8月1日請到2010年7月31日，總共3年。

等到假期結束，該名女老師隨即又在2010年8月1日開始請育嬰留職停薪假，請到2014年1月31日，總共3.5年。

之後她又稱要照顧長輩，在2014年2月1日到2014年7月31日期間，請了0.5年的侍親假。該名女老師在侍親假結束後，在2014年8月1日又請了育嬰留職停薪假，休到2016年1月31日，共1.5年。

到了2017年2月1日，女老師再度請侍親假，預計休到2018年1月31日，共1年。

海山高中指出，女老師至今共請了9年的假，如果算到明年1月31日，則總共會是9年半的時間，共經歷5任校長。

海山高中校長古秀菊說，該名女老師請假皆合法，屬「留職停薪」，年資不能累計，不過屆齡退休年齡時還是可以退休。她坦言，老師此舉會對教務上有影響，必須請代課老師，但代課老師不能擔任導師，導致其他正式老師就會比較快輪替到當導師，有些人就比較不能休息。

報導稱，校內同事不滿地說，這根本是「合法不合理」，濫用美意，表示該名老師佔著正式老師缺額，對課務推展造成很大的困擾，讓其他盡責的正式老師吃苦，諷該名女老師是「幽靈資深老師」。