校中有校？莊敬高職澄清與科大合作開學分班鼓勵升學

2017-06-11 21:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣少子化情況嚴重，國內的高中職與大學院校都受到衝擊，尤其是私立高職和科大更是紛紛加強策略聯盟，希望能鞏固學生來源，新北市莊敬高職態度積極，除爭取僑生建教班，也傳出與部分科大合作在莊敬校內設專班方式招生，莊敬高職校長林淑貴澄清，現有學分班和「職業繼續教育技術班」都符合教育部規範，提供學生多元升學管道。

外傳莊敬高職想以「校中有校」的形式，與稻江、崇右等私立科大合作，在莊敬設科大「校區」，供莊敬應屆畢業學生利用假日上課及升學，毋需再遠赴外地就讀，但此舉違反教育部分校設置規定，林淑貴說，校方曾經想要推動試辦，但學生對指定校系的意願不高，加上教育部仍不願放寬規定，所以未能付諸實行。

但是校方與多所科大簽訂有策略聯盟，提供高職生多元升學管道，莊敬目前與龍華科大資訊系合作，提供資訊科學生產學攜手班選擇、餐飲科與蘭陽技術學院餐飲系合作，莊敬高職也運用附設職業訓練中心，開設「職業繼續教育技術班」，提供高中職畢業生餐飲、表演藝術和造型3科「2加2」學程，即免試入學以兩年修完八十個學分，然後再到台北城市、崇右兩所科大念兩年，即可獲得學士文憑。

樹人家商教務主任曹淵智說，校方也與黎明和華夏等科大策略合作，平常由黎明科大派老師到校協同教學或指導學生專題製作，或是由華夏科大提供研習機會，鼓勵樹人學生參加。

校方日前也透過策略聯盟的黎明技術學院牽線，與光州女子大學締結姐妹學校，未來樹人家商美容科學生可透過校際交流，畢業後能申請就讀光州女子大學，取得學士後也可攻讀碩博士學位，升學進路更多元。