石門水庫熱氣球升空體驗 12日開放預約倒數中

石門水庫熱氣球升空體驗，12日開放預約。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

2017-06-11 20:59

〔記者李容萍／桃園報導〕「第2屆桃園石門水庫熱氣球嘉年華」將在17日至25日展開，今年延長活動期間為9天，活動期間每日清晨5點30分至7點30分、下午4點30分至6點30分兩個時段開放民眾搭乘熱氣球，每時段限額100人，所有名額於活動官網進行預約，首波升空體驗12日上午10點30分開放預約，預約搭乘日期為17至24日4天各梯次，19日上午10點30分另開放21至25日5天各梯次預約報名。

市府觀光旅遊局局長楊勝評表示，今年石門水庫熱氣球主打星際大戰主題，活動現場將展示黑武士及尤達大師造型熱氣球，是北台灣首度引進造型球展演，17日開幕舉辦星際日活動，歡迎所有coser扮成星際大戰角色，於規定時間集合，就有機會獲得熱氣球自由飛雙人票券。

由於熱氣球升空體驗去年網路預約名額秒殺，今年想體驗升空魅力的民眾一定要把握開放時間預約，每人每次僅限購買2張票，且限本人搭乘禁止轉讓。不過，升空網路預約僅為取得優先搭乘資格，仍需視當日天候狀況，判定能否升空體驗，一般民眾收費500元，桃園市民憑桃園市民卡或身分證可享優惠價400元，搭乘費用於搭乘前於現場繳費即可。

另外，即日起至16日止，只要到愛ㄑ桃粉絲團成功捕捉長榮航空熱氣球出現的瞬間，留言附上截圖並TAG兩位好友，就有機會抽中長榮航空提供的香港雙人來回機票。