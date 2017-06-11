| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

石門水庫熱氣球升空體驗 12日開放預約倒數中

石門水庫熱氣球升空體驗，12日開放預約。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

2017-06-11  20:59

〔記者李容萍／桃園報導〕「第2屆桃園石門水庫熱氣球嘉年華」將在17日至25日展開，今年延長活動期間為9天，活動期間每日清晨5點30分至7點30分、下午4點30分至6點30分兩個時段開放民眾搭乘熱氣球，每時段限額100人，所有名額於活動官網進行預約，首波升空體驗12日上午10點30分開放預約，預約搭乘日期為17至24日4天各梯次，19日上午10點30分另開放21至25日5天各梯次預約報名。

市府觀光旅遊局局長楊勝評表示，今年石門水庫熱氣球主打星際大戰主題，活動現場將展示黑武士及尤達大師造型熱氣球，是北台灣首度引進造型球展演，17日開幕舉辦星際日活動，歡迎所有coser扮成星際大戰角色，於規定時間集合，就有機會獲得熱氣球自由飛雙人票券。

由於熱氣球升空體驗去年網路預約名額秒殺，今年想體驗升空魅力的民眾一定要把握開放時間預約，每人每次僅限購買2張票，且限本人搭乘禁止轉讓。不過，升空網路預約僅為取得優先搭乘資格，仍需視當日天候狀況，判定能否升空體驗，一般民眾收費500元，桃園市民憑桃園市民卡或身分證可享優惠價400元，搭乘費用於搭乘前於現場繳費即可。

另外，即日起至16日止，只要到愛ㄑ桃粉絲團成功捕捉長榮航空熱氣球出現的瞬間，留言附上截圖並TAG兩位好友，就有機會抽中長榮航空提供的香港雙人來回機票。

廣告
  • 石門水庫熱氣球升空體驗，12日開放預約。（記者李容萍攝）

    石門水庫熱氣球升空體驗，12日開放預約。（記者李容萍攝）

  • 石門水庫熱氣球升空體驗，12日開放預約。（記者李容萍攝）

    石門水庫熱氣球升空體驗，12日開放預約。（記者李容萍攝）

  • 石門水庫熱氣球升空體驗，12日開放預約。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

    石門水庫熱氣球升空體驗，12日開放預約。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

  • 石門水庫熱氣球升今年主打星際大戰主題，令「星迷」十分期待。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

    石門水庫熱氣球升今年主打星際大戰主題，令「星迷」十分期待。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

  • 石門水庫熱氣球升今年主打星際大戰主題，令「星迷」十分期待。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

    石門水庫熱氣球升今年主打星際大戰主題，令「星迷」十分期待。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 熱氣球 石門水庫
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧番茄炊飯
酸甜果乾♡芒果乾
便當盒容器怎麼選？
北中南麵線大不同！
轉寄

標題：石門水庫熱氣球升空體驗 12日開放預約倒數中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月11日‧星期日‧丁酉年五月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.