7月起預約參觀要注意 奇美休館日變更了

2017-06-11 18:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應週休2日帶動的彈性放假趨勢，台南都會公園奇美博物館7月份起，首度將休館日從週一更改為週三，目前受理的預約參觀，已開始進行調整，不少民眾好奇詢問，讓這項創館25年以來的全新變革，廣受矚目。

奇美博物館的新變革會引起矚目，主要是6月底即將登場的「待客之心」特展，完日本知名的「靜嘉堂」陶瓷收藏， 125年來首度在海外呈現，早鳥票已開賣，民眾很感興趣，爭相查詢，進而注意到休館日的調整。

由於7月份的預約，這個月已開始受理，民眾因應暑假，特地安排時間造訪奇美博物館，並欣賞「待客之心」特展，原訂週三的參觀，都因休館日的更改將不得其門而入，只好重新調整行程，也對這項變革感到好奇。

館方表示，很多連休都從週六、日跨到週一，甚至公部門還有彈性放假的政策，民眾想在週一參觀博物館，常因沒有開放而向隅，休館日才做此變更。

今年7月起，休館日進行調整，可以更方便安排連續假期的出遊行程，且週三對民眾參觀的衝擊也相對小，這也是奇美1992年成立以來首度變更休館日。

至於6月30日起登場的「待客之心─日本茶道與宴客文化」靜嘉堂精選陶瓷名品展，是從飲茶、宴客等相關器物，分享該國文化中誠敬以待、細品萬物的心意與美學觀。

這次特展以「茶道與懷石、宴會、煎茶」等主題，透過器皿呈現道地的待客之心，讓參觀民眾認識日本如何在中國文化的洗禮下，衍生、發展出一套獨特美學，進而因應不同場合、四季節氣、待客形式、功能用途等面向，賦予陶瓷包羅萬象的面貌。

展出的百件作品，包含17世紀初美濃窯的織部草花紋方盤、江戶時代充滿荷蘭風情的有田窯之五彩五艘船紋碗、以漢詩文賦予雅號的精緻茶壺組「荊溪八仙」，還有著名的「樂燒」茶碗等，琳瑯滿目。