小烏來宇內溪戲水區今夏開放！2天攬客1355人。（記者李容萍攝）

2017-06-11 20:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區，6月至9月底開放戲水，6、9月僅例假日開放，7、8月配合暑假天天開放，這是桃園市內唯一核定公告水域開放區，開放期間有救生員駐守，入夏以來這兩天氣溫持續飆高，到此戲水消暑成了民眾最佳選擇，市府風景區管理處統計昨天有632人、今天有723人到此玩水。

佔地約195公頃的小烏來風景特定區，地處北橫公路，入口處在復興橋附近，以小烏來瀑布、風動石、龍鳳瀑布聞名，市府近年陸續增設天空步道、整修舊水圳步道、泰雅文化公園等公共設施，假日遊客原本就相當多，自從宇內溪開放戲水區後，吸引更多遊客前來，在此炎熱的天氣，能浸泡在冰涼的溪水相當消暑，小朋友更是玩得不亦樂乎。

只是，今天下午2點過後小烏來風景區下起大雨，原在戲水區的大人、小孩未等救生員勸阻，自行一哄而散。

風景區管理處長葉宗賦表示，從宇內1號橋至2號橋順水右岸，共設置6道固床工、攔河堰以減緩溪水流速，加上現場有救生員駐守，戲水區去年初配合宇內溪整治工程開放後，民眾在此玩水比以前更安全。