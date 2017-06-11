今年2號颱風形成 明天各地有午後雷陣雨

明天台灣各地會出現午後雷陣雨。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-06-11 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣今年第2號颱風「莫柏」在今天（11日）下午形成，明天台灣各地皆會出現午後陣雨，中南部受颱風外圍雲系影響，還會有不定時短暫雨。不過明天氣溫方面上仍屬悶熱，各地高溫約在31到34度之間。

氣象局指出，明天各地天氣以午後陣雨型態為主，不過中南部地區受到南邊颱風外圍雲系影響，其他時間也可能有不定時局部短暫陣雨。此外，明天各地山區、中部以北和宜花平地也可能受颱風外圍雲系影響，因此提醒大家午後外出要注意天氣變化，並提防瞬間強降雨，若是在山區或溪邊活動更要注意安全。

明天台灣在氣溫感受方面仍屬悶熱，各地高溫約在31到34度之間，雖然比今天略為降低，但外出民眾仍要多補充水分、預防中暑。明天北部地區氣溫約為27到34度，中部地區約為26到34度，南部地區約為26到33度，東部地區則約為26到33度，外島地區則約為26到32度。

原本位在南海的熱帶性低氣壓在今天下午增強為第2號輕度颱風莫柏，目前距台灣約有700公里遠。莫柏之後預計會朝北北西移動，在明天下半天登陸中國廣東沿海，對台灣的直接影響機率偏低。不過外圍雲系明天會為中南部地區帶來短暫雨，西南部、東南部沿海和澎湖、金門等海域的民眾也要留意長浪。

氣象達人彭啟明也在臉書指出，北方鋒面將在周二（13）白天南下影響台灣，提醒大家要特別注意較大雨勢發生，而且這波鋒面將可能在台灣滯留一段時間，因此大家要多留意持續性降雨。