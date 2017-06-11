古竹筏IRA號挑戰黑潮 從大武划向綠島

古竹筏今天從大武划向綠島，接受黑潮的挑戰，預計今天深夜才會抵達。圖為日前試划畫面。（資料照，記者張存薇攝）

2017-06-11 18:32

［記者黃明堂／台東報導］為驗證3萬年前「台灣沖繩海路」的可行性，日本國立科學博物館、台灣史前文化博物館合作打造的古竹筏IRA號，今天清晨4點從大武啟程，徒手划向綠島，原預估15小時航程，但黑潮強勁，預估要到深夜才能抵達目的地。

這項航行試驗，緣自日本人類學者海部陽介「台灣沖繩海路」的推論，沖繩的祖先可能是在3萬年前從台灣搭船而至，但舊石器時代是否具此長途航海能力？海部陽介尋求台灣史前館協助，請阿美族人以人力古法造竹筏，預計兩年後從台灣划到沖繩與那國島，今天則試划綠島暖身。

台灣與沖繩間有黑潮阻隔，竹筏能否突破黑潮，是這項推論能否成立的第1道關卡。

黑潮是由南往北流，竹筏向黑潮借力使力，特別將啟程位置往南偏移，今天清晨台日5位划手從大武漁港開始朝東划向外海，在進入黑潮後，順著洋流北行，同時划行橫渡。

原本預估15個小時到達，實際速度則慢許多，摸黑出海、迎接日出，被大太陽曬10多小時，太陽下山了，還在海上，因海上的行動電話不通，在綠島等待的史前館副館長林志興整個白天與船隊失聯，傍晚通過漁業電台無線電才取得連繫，確認船隊平安，但預估要到深夜才能抵達綠島。

竹筏挑戰黑潮，另有兩部機動船隨行，海部陽介在晉領號賞鯨況上觀察記錄。林志興說，這次航行取得科學數據，對未來長程航行的規劃有重要幫助。

這艘台灣阿美族人造的竹筏，長11公尺、寬80公分、僅用籐、竹子製成，5位划手包括日本原康司、鈴木克章、唯一女性內田沙希及來自台灣、曾從花蓮划獨木舟到日本與那國島的宋元開，台東代表為23歲的張宏盛，每人都有海上皮筏艇經驗。