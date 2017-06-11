| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林飛帆升格人夫 名導柯一正證婚
 首頁 > 生活

大里水鹿洄游草地市集 鹿上行舟吸睛

2017-06-11  18:03

〔記者陳建志／台中報導〕大里塗城社區為了發展社區特色，在修平科大霧太達利辦公室師生協助下，以水鹿為意象，在社區街道和公園進行彩繪和裝置藝術，今天結合修平科大的環保創意盆栽發表，在塗城公園舉行草地市集文化節，現場並安排穿著大木屐進行「鹿上行舟」比賽，社區民眾和學生組隊比快，彷彿另類的龍舟賽。

修平科大、大里塗城社區發展協會、塗城里辦公處今天在塗城公園共同主辦水鹿洄游草地市集文化節，修平科大校長鄧作樑、立委何欣純、大里區副區長張慶庸、塗城里長黃仁耀、塗城社區發展協會理事長邱發財等人都出席。

修平科大校長鄧作樑表示，近年在學校霧太達利辦公室在地共好創業計畫下，以大里過去是水鹿買賣集散地為主題，協助塗城社區發展自己的特色，陸續在社區牆壁和公園進行水鹿彩繪和裝置藝術。

塗城里長黃仁耀、塗城社區發展協會理事長邱發財指出，今年是第3年舉辦水鹿洄游草地市集文化節，邀請到媽媽教室、薩克斯風團隊進行表演，希望營區社區特色、凝聚社區向心力。

今天現場並配合修平科大「創意思考與問題解決課程」，由學生以環保材質進行創意盆栽設計，同學發揮巧思，以廢輪胎、保特瓶、冰棒棍、雨傘架廢物再利用，設計創意盆栽，未來將放置在塗城公園成為公園造景。

今天現場並舉行「鹿上行舟」比賽，社區民眾和學生組隊參加，5位隊員穿上長長的大木屐，在哨音響起後齊聲大喊「1、2，1、2」調整步伐前進，動作一不協調就會摔倒，現場笑聲連連，成為另類的龍舟賽。

廣告
  • 修平科大、大里塗城社區今天合辦水鹿洄游草地市集文化節，「鹿上行舟」比賽吸引社區民眾和學生組隊參加。（記者陳建志攝）

    修平科大、大里塗城社區今天合辦水鹿洄游草地市集文化節，「鹿上行舟」比賽吸引社區民眾和學生組隊參加。（記者陳建志攝）

  • 修平科大、大里塗城社區今天合辦水鹿洄游草地市集文化節，現場並有學生以廢輪胎、保特瓶進行創意盆栽設計。（記者陳建志攝）

    修平科大、大里塗城社區今天合辦水鹿洄游草地市集文化節，現場並有學生以廢輪胎、保特瓶進行創意盆栽設計。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 水鹿 龍舟賽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧番茄炊飯
酸甜果乾♡芒果乾
便當盒容器怎麼選？
北中南麵線大不同！
轉寄

標題：大里水鹿洄游草地市集 鹿上行舟吸睛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月11日‧星期日‧丁酉年五月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.