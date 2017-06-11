大里水鹿洄游草地市集 鹿上行舟吸睛

2017-06-11 18:03

〔記者陳建志／台中報導〕大里塗城社區為了發展社區特色，在修平科大霧太達利辦公室師生協助下，以水鹿為意象，在社區街道和公園進行彩繪和裝置藝術，今天結合修平科大的環保創意盆栽發表，在塗城公園舉行草地市集文化節，現場並安排穿著大木屐進行「鹿上行舟」比賽，社區民眾和學生組隊比快，彷彿另類的龍舟賽。

修平科大、大里塗城社區發展協會、塗城里辦公處今天在塗城公園共同主辦水鹿洄游草地市集文化節，修平科大校長鄧作樑、立委何欣純、大里區副區長張慶庸、塗城里長黃仁耀、塗城社區發展協會理事長邱發財等人都出席。

修平科大校長鄧作樑表示，近年在學校霧太達利辦公室在地共好創業計畫下，以大里過去是水鹿買賣集散地為主題，協助塗城社區發展自己的特色，陸續在社區牆壁和公園進行水鹿彩繪和裝置藝術。

塗城里長黃仁耀、塗城社區發展協會理事長邱發財指出，今年是第3年舉辦水鹿洄游草地市集文化節，邀請到媽媽教室、薩克斯風團隊進行表演，希望營區社區特色、凝聚社區向心力。

今天現場並配合修平科大「創意思考與問題解決課程」，由學生以環保材質進行創意盆栽設計，同學發揮巧思，以廢輪胎、保特瓶、冰棒棍、雨傘架廢物再利用，設計創意盆栽，未來將放置在塗城公園成為公園造景。

今天現場並舉行「鹿上行舟」比賽，社區民眾和學生組隊參加，5位隊員穿上長長的大木屐，在哨音響起後齊聲大喊「1、2，1、2」調整步伐前進，動作一不協調就會摔倒，現場笑聲連連，成為另類的龍舟賽。