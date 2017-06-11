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《看見台灣》揭問題 但…日月光免罰、清境民宿仍在

《看見台灣》引發外界關注清境農場超限利用及民宿違法問題。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2017-06-11  19:25

〔即時新聞／綜合報導〕導演齊柏林昨天在勘景時意外墜機身亡，他所拍攝的《看見台灣》以空中視角揭發台灣多項環境問題，像是清境農場的民宿違建問題，以及高雄後勁溪遭廢水汙染問題等，但最高行政法院日前判高市府應返還日月光繳交的1億餘元罰鍰，另一方面，清境民宿違建問題仍存在。

綜合媒體報導，針對南投縣清境農場超限利用及民宿違法問題，李鴻源任內政部長時曾大動作召開記者會，公布清境農場134間民宿，130家是違建，只有4間完全合法，但雷聲大雨點小，最終只有7間停業。

另一方面，後勁溪遭工廠偷排放廢水汙染，有一大部分原因是半導體公司日月光偷排廢水，高雄市政府環保局對日月光加重處分罰鍰1億201萬多元，日月光不服裁處，提起行政訴訟抗罰。

高雄高等行政法院審理後，認定高雄市環保局計算基礎錯誤，判日月光勝訴，再上訴後，最高行政法院支持高雄高等行政法院見解，認定高市府裁罰計算基礎有誤，應撤銷裁罰1億201萬多元罰鍰的處分，另做適法處分，且是終局判決，日月光有權要求返還已繳納的1億201萬多元罰鍰，亦駁回高市府的上訴，全案定讞。

不過高雄市環保局表示，法院見解是計算基礎及方式有誤，將依判決理由重新裁罰。

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相關關鍵字： 日月光 民宿 清境農場 看見台灣 違建 齊柏林
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