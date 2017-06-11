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山區午後強降雨 三峽大豹溪成滾滾泥流

2017-06-11  18:24

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽山區午後降下豪雨，大批遊客急撤下山，造成山區道路大塞車，有民眾行經湊合橋附近時，拍下大豹溪從清澈溪水，瞬間變成滾滾泥流，照片上傳臉書後網友直呼：「好可怕！」、「這種天氣不該上山！」

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  • 大豹溪成滾滾泥流。（記者余衡翻攝自臉書我是三峽人）

    大豹溪成滾滾泥流。（記者余衡翻攝自臉書我是三峽人）

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