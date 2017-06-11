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大手牽小手 大里「立德家園維護志工隊」成立

2017-06-11  19:43

〔記者陳建志／台中報導〕為了共同維護社區環境，提升居住品質，立德社區發展協會今天號召60位志工成立「立德家園維護志工隊」，一起維護十九甲健康公園和社區街道環境整潔，今天成立大會上，有年輕夫婦帶著小孩一起到場拔草、掃垃圾，大小牽小手一起當社區環境的守護者。

立德社區發展協會理事長江和樹表示，十九甲地區近年人口成長迅速，位於立元一橋旁的十九甲健康公園，不但每天早晚有許多民眾到這裡運動、散步，每逢週六、週日更有許多家長帶著小孩到這裡溜滑梯、運動，如何維持公園環境整潔，成為居民最關心的事。

江和樹表示，為了號召民眾一起關心社區環境，決定籌組「立德家園維護志工隊」，獲得十九甲居民熱烈響應，共有60位志工加入，今天成立大會上更來了上百位民眾，包括大里區長周崇琦、立德里長謝燻翔等人也到場。

今天100多位民眾，戴起手套、拿起掃把，合力清掃公園的落葉、垃圾、雜草，還有年輕夫婦大手牽小手，背著小孩到場參加，短短1個多小時就清出好幾袋垃圾，讓公園煥然一新。

江和樹表示，未來將陸續安排60位志工上課，並把每月第2個與第4個星期日定為「立德家園維護志工日」，早上6點到8點一起維護公園環境，未來更將分組進入社區打掃街道，大小牽小手共同維護社區環境。

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  • 大里立德社區發展協會理事長江和樹（左）號召成立「立德家園維護志工隊」，今天有年輕夫婦帶著小孩一起加入守護社區環境的行列。（記者陳建志攝）

    大里立德社區發展協會理事長江和樹（左）號召成立「立德家園維護志工隊」，今天有年輕夫婦帶著小孩一起加入守護社區環境的行列。（記者陳建志攝）

  • 大里立德社區發展協會理事長江和樹今天號召成立「立德家園維護志工隊」，上百位民眾早起打掃十九甲健康公園。（記者陳建志攝）

    大里立德社區發展協會理事長江和樹今天號召成立「立德家園維護志工隊」，上百位民眾早起打掃十九甲健康公園。（記者陳建志攝）

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