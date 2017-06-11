社區大學油畫班師生彩繪媽祖廟外牆 歷史成新街景

西螺廣福宮從文獻中找出這首「西螺風俗ㄟ唸謠」，由畫家黃培村帶學生作畫寫字。（記者廖淑玲攝）

2017-06-11 20:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕汗水加彩料，建廟超過300年的西螺廣福宮，今天由知名畫家黃培村帶領社區大學創意油畫班學生彩繪外牆，大伙兒頂著豔陽揮汗彩繪，還有就讀國小的小志工參加，為老廟注入新元素及藝文氣息。

廣福宮發源於清順治元年（1644年），民眾暱稱為新街媽祖廟，主祀天上聖母，又稱「開基大媽」，是擁有300多年歷史的老廟。

建廟之初是由當時廣東、福建省移民開墾者一點一滴辛苦捐獻而成，為了紀念這段蓽路藍縷的歷史，及眾多信徒的捐助才取名廣福宮，廟方今天特別找來社區大學師生作畫彩繪。

「螺陽是列溪南畔、有街有市店大間，住漳住泉嘛住客，南壇北壇觀音亭，西螺媽佇廣福宮，三山國王廟廣興，舊街福興太平媽，街尾伽藍是老神……」，廟方從文獻中找出這首「西螺風俗ㄟ唸謠」，由從事油畫創作30多年的黃培村帶學生作畫寫字，書畫都讓人目不轉睛。

黃培村指出，今天有22人共同創作，還有年紀最小的國小四年級張有城參加，大伙兒頂著攝氏30度以上高溫作畫，預計中旬前完成。

廣福宮董事長林勝雄代表感謝黃培村師生的辛苦作畫，讓廟的外牆「詩中有畫、畫中有詩」煥然一新，也希望能讓民眾及信徒看到廣福宮的歷史，成為新街景。

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