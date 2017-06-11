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「科后」不吝分享讀書要領 創南商繁星錄取台科大首例

台南高商導師蘇莉雯（右二）關心侯思瑜（右一）在校工讀情形。（記者王俊忠攝）

2017-06-11  18:28

〔記者王俊忠／台南報導〕今年台南高商應用外語科畢業的高三生侯思瑜，不吝與同學分享讀書方法，被同學譽為模範「科后」，會主動留校陪同學考試，高職三年期間，她歷經父親職災傷害、家境陷困等考驗，寫下南商首位以繁星保送台灣科技大學的傳奇，十二日將代表全體畢業生領取畢業證書。

南商應外科三年級導師蘇莉雯表示，高三近統測時間，侯思瑜會主動在放學後留下來陪大家考試，分享她獲得教育基金會、CWT全民中檢高職組獎學金與自學獲得日本語能力試驗N5認證的學習策略。三年求學期間，侯歷經父親工傷、家計陷入困頓的難關，但她沒有放棄、憑藉自學和努力，課業成績總是保持全科第一，創下南商第一位以繁星保送台科大的傳奇，師生們喝采；學弟妹紛向她請益讀書方法。

侯思瑜不吝分享她善用手機學習語言，但讀書時就不再分心看手機，要背誦的單字和詞彙都會逐一寫在空白紙上練習，假日是她預習進度與準備考試的重要時刻，絕不會在考前一天才準備。不間斷閱讀英文雜誌，反覆熟聽會話CD，積極與外籍教師對話，使她將讀英文的興趣成為開口說英文的自信。

南商學務處主任李坤州對這位來自北門鄉間的小孩讚譽有加，他說，思瑜從高一就獨立外宿，自律積極、低調謙虛，不論是行政工讀、學校競賽、志願服務都是她三年來最重要的課外學習成就，也是總務處、實習處老師口中最負責任的工讀生，連續幾次當選班上模範生，也讓她在同學間贏得「科后」封號。

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  • 台南高商導師蘇莉雯（左一）關心侯思瑜（中）在校工讀情形。（記者王俊忠攝）

    台南高商導師蘇莉雯（左一）關心侯思瑜（中）在校工讀情形。（記者王俊忠攝）

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相關關鍵字： 侯思瑜 南商 台南高商 台科大 應用外語科 繁星
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