上線將滿週年 《精靈寶可夢GO》推感謝祭

遊戲開發商Niantic宣布，引發全球抓寶熱潮的擴增實境遊戲《精靈寶可夢 GO》全球下載量已達7.5億次，且上線即將滿一週年，將推出紀念活動回饋玩家。（圖擷取自《精靈寶可夢 GO》官網）

2017-06-11 17:29

〔記者吳柏緯／台北報導〕遊戲開發商Niantic宣布，引發全球抓寶熱潮的擴增實境遊戲《精靈寶可夢 GO》全球下載量已達7.5億次，且上線即將滿1週年，將推出紀念活動回饋玩家。

精靈寶可夢GO的開發團隊指出，由於目前北半球和南半球將分別迎接酷熱的夏天和寒冷的冬天，因此將在6月14日到20日，舉辦「冰火二重天！」活動。活動期間內，冰屬性及火屬性的寶可夢出現機率將會提升，而且如果你能在投擲精靈球時投出「Nice！」、「Great！」或「Excellent！」，將能獲得比平常多上許多的XP。

除了火系、冰系寶可夢出現機率大增外，開發團隊也透漏，將在7月22日與8月中，分別在美國與日本舉辦2場全球性活動，與全球玩家一同分享上線滿1週年的喜悅。

首先登場的是7月22日在美國芝加哥的格蘭特公園舉辦「Pokémon GO Fest 芝加哥」，將邀請玩家們到場一同交流。日本橫濱則將於8月9日至15日舉辦「不是只有皮卡丘 皮卡丘大量發生中！」

製作團隊預告，在這段期間將會舉辦特別的活動，請玩家拭目以待。

此外，製作團隊也預告，將會於6月至9月間在歐洲各地舉辦相關的週年慶祝活動，感謝歐洲玩家的支持。至於亞洲或是台灣是否有相關活動，製作團隊則說，一切依官方網站釋出的消息為準。

玩家在意的新遊戲系統，製作團隊則神秘表示，將在部分活動告一個段落後，進行更新。