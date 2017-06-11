鐵路高架噪音擾鄰 中市人要求無噪音環境

鐵路高架產生的噪音干擾沿線住戶，民眾要求還他們安寧的居住環境。（記者黃鐘山攝）

2017-06-11 16:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化風光通車，但隨之而來的噪音，卻成沿線住戶揮之不去的夢魘，市議員鄭功進等人要求改善。交通部鐵工局決定改用制振混凝土及金屬吸音材隔音牆，但民眾不領情，說明會現場依舊砲聲隆隆，要求還市民一個無噪音的居住環境。

台中鐵路高架化第1階段完工，去年10月通車後，沿線住戶就飽受噪音干擾，不斷陳情說，宛如戰車隆隆而過的巨大聲響，嚴重影響生活品質，甚至有人吃了半年多的安眠藥才能入睡。市府環保局與鐵工局進行噪音監測，發現有多處不符噪音管制標準。

鐵工局進行噪音改善，先試作2個路段，太原段以制振混凝土鋪設，大慶段則使用高效率金屬吸音材的隔音牆，結果都符合管制標準。鐵工局將儘速依試作工法經驗，於各超標路段進行全面性改善工程，並在豐原區、潭子區、北屯區、東區辦理說明會。

環保局說，高架鐵路所產生的噪音，包括橋梁振動結構、列車通過道岔的衝擊音及輪軌摩擦音。鐵工局改善橋梁振動結構，以橋梁箱型梁內澆置制振混凝土，減少橋梁振動產生噪音；至於衝擊音及摩擦音，現階段已將隔音牆加高，並在軌道區加裝吸音材。

而各場次說明會中，現場民眾不斷質疑鐵工局所提出的噪音改善計畫根本治標不治本，尤其是各施測點的收音基準不一，讓民眾徒受其害卻求助無門；目前鐵工局提出的局部噪音改善計畫，也顯然變成有抗議才作為的被動心態，民眾無法認同。

鄭功進表示，城市縫合是大台中進步的新里程，鐵路高架化已通車近8個月，政府不應讓噪音成為在地人的夢饜，環保局應積極辦理噪音監測，還給居民安寧的居住環境。

環保局回應，若後續仍有民眾陳情會安排噪音監測，並依噪音管制法相關規定辦理。