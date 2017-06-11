修繕竣工 知本天主堂感恩彌撒祈福謝恩

修繕完竣的知本天主堂保留了原有的卑南族文化。（記者陳賢義攝）

2017-06-11 16:52

［記者陳賢義／台東報導］被登錄為歷史建物、已有60年歷史的台東知本天主堂，因建物結構出問題，經堂區傳教協會透過多方管道協助爭取補助，去年12月動工修繕，今舉行竣工感恩彌撒，由天主教花東地輔理主教曾建次主祭，教友歡欣鼓舞，婦女烹烤原住民傳統美食慶祝。

知本天主堂重新換上新色彩，保留原有卑南族圖騰及石板設計，工程經費由中央補助80%、縣府10%，餘由堂區自籌。知本天主堂起源1954年，是天主教在知本最早成立的卑南族教堂，一開始先租一間茅草屋作為傳道所，1956年購地興建知本天主堂，稱為「聖母無染原罪堂」，後來教堂整建，當時的本堂神父曾建次將在地卑南族文化融入教堂建築設計，教堂為鋼筋混凝土結構，由外而內的裝飾木雕則以卑南族文化特色作展現，主要空間由石板堆砌，祭台邊緣雕琢卑南圖騰。

另在周圍設有聖母亭及對堂區貢獻良多的已故德國籍神父費道宏紀念碑、木雕裝置藝術、苦路聖像景觀區，入門石牆還彩繪了建堂歷史和卑南族神話故事。知本天主堂是在地卑南族卡大地布部落族人除了祖靈外，多數人的信仰中心，大獵祭等歲時祭儀也是在逐漸式微後，經曾建次主教跨海拿回費道宏等神父在職與部落耆老的田園對話紀錄逐字翻譯恢復。

歷經4個多月的工程完成修繕，台東縣長黃健庭、台東市長張國洲及台東縣議員林琮翰和台東市民代表陳政宗等人都前來共襄盛舉，部落少女唱跳傳統歌舞，婦人烹烤美食招待賓客。知本天主教傳教協會會長王正元表示，教堂歷經天災地變等時空因數，建築主體出現壞損漏雨，但因教會資金拮据，欲進行修繕猶如妄想，感恩各方的援助及教友的虔誠祈禱。

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