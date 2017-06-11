《返校》登美國E3電玩展 台灣元素走向國際

由台灣團隊製作，以戒嚴時代的政治氛圍與台灣宗教祭儀為主題的恐怖遊戲《返校》，獲邀參與全球知名的遊戲盛會「美國E3電玩展」，將透過遊戲把「台灣元素」推向世界。（記者吳柏緯攝）

2017-06-11 16:45

〔記者吳柏緯／台北報導〕由台灣團隊製作，以戒嚴時代的政治氛圍與台灣宗教祭儀為主題的恐怖遊戲《返校》，今年初發售後不但引起熱烈討論，也有不少玩家從中探索台灣過往的歷史。日前《返校》獲邀參與全球知名的遊戲盛會「美國E3電玩展」，將透過遊戲把「台灣元素」推向世界。

《返校》在今年五月中收到官方的入選通知，日前官方網站上也正式公開入選消息。遊戲製作人姚舜庭坦言，收到通知時有點驚訝，因為E3是極具代表性的大展，能夠參展對於整個團隊而言是極大的肯定。

這次邀請《返校》參展的IndieCade堪稱是全球獨立遊戲盛會。IndieCade每年都會邀請世界各國受關注或有潛力的獨立遊戲團隊在E3展的攤位上展出作品，而且挑選的遊戲內容多元，橫跨各式主機平台，甚至還有桌上遊戲。《返校》是繼擴增實境的密室解謎遊戲《Eleanor of Ayer》後，再度有台灣團隊受IndieCade的肯定。

談到這次赴美參展，姚舜庭說，E3展中有來自世界各地的玩家與廠商，除了可以多接觸還沒有玩過這款遊戲的玩家外，也不排除和來自各國的廠商交換意見，尋求合作的可能性。

《返校》今年初在遊戲銷售平台Steam上發售，原本僅在同好間流傳的遊戲討論，忽然在各大社群網站中被討論，連主流媒體都開始報導，遊戲銷售量大增，這一點讓製作團隊始料未及。不只台灣，連許多國外玩家都深受吸引，短短數日，銷售量衝上同類型遊戲的第三名，而且使用者好評穩定維持在90%以上。

姚舜庭表示，雖然遊戲已經上市近半年、熱潮也差不多消退，但製作團隊仍積極參與世界各地的展會，除了讓更多人看到這款遊戲外，也希望能夠與不同團隊交流。登上E3之前，《返校》今年也在新加坡、巴西等國舉辦的遊戲展中亮相。

美國E3電玩展是全球電子遊戲產業的年度盛會之一，與日本東京電玩展、德國科隆電玩展並列世界三大電玩大會。今年展期將從美西時間6月13日開始至15日，《返校》製作團隊成員也陸續抵達美國，透過這次展會讓世界看見台灣的「軟實力」。