桃市國小及幼兒園教甄 錄取率4.22％

桃市國小及幼兒園教師聯合甄選，考生進行試教。（記者李容萍攝）

2017-06-11 16:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市國小及幼兒園教師聯合甄選預計甄選280名教師，計有6639人報考，錄取率僅4.22％，今天於平鎮區文化國小、復旦國小及中壢區林森國小辦理複試，有626人從初試脫穎而出，到考618人，缺考8人，其中，試教單元由考生現場抽籤決定，試教內容多元，考生事先準備工作得下足功夫，現場氣氛可說是相當緊張。

教育局指出，今年度甄選複試採計比例較去年稍作調整，考量考生現場實務教學能力及人格特質重要性，提高複試採計比例，將各甄選類別甄試總成績比例調整為初試佔20％、複試佔80％（口試及試教各佔50％）外，為確保專任輔導教師進入教學現場時，具備輔導相關知能及技能，專任輔導教師複試試教科目採計比例調整為輔導諮商技術情境演練佔80％、數學佔20％，另所有甄選類別的考生於複試試教時，不可攜帶任何教具進場，更能檢測老師實際教學能力。

參加複試考生中，國小普通班一般教師297名（錄取150名），國小原住民重點學校普通班一般教師15名（錄取5名），國小普通班英語專長教師69名（錄取35名名），國小專任輔導教師49名（錄取16名），國小資賦優異班教師16名（錄取4名），國小身心障礙班教師61名（錄取20名），幼兒園普通班教師84名（錄取40名），原住民重點學校附設幼兒園普通班教師12名（錄取4名），學前特殊教育班教師23名（錄取6名）。

教育局預計明天中午公布複試人員成績，待新進教師取得培訓合格證書後，須於7月6日上午準時至文化國小參加公開介聘作業。