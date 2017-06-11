高市本週12場徵才活動 釋1700個職缺

2017-06-11 16:00

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工局訓練就業中心辦理12場徵才活動，提供1704個工作機會，社區型、中高齡、工業區及暑期工讀等主題式徵才活動多元，求職朋友及青年學子務必把握！

6月13日（二）辦理3場徵才。上午9時30分在楠梓就服站，「台灣創新生醫、晉欣食品」等3家廠商釋出50個職缺。同日下午1點30分，針對中高齡求職者在左營區福山里活動中心辦理徵才活動，「頎邦科技、21世紀風味館、全聯實業、鄧記餐飲」等11家廠商，提供儲備幹部、助理營業員等140個職缺；下午3時在前鎮區民權里活動中心，「凱景實業、日盛發」等4家業者招募101人，其中「義式廚房」於7月開設光華家樂福新店，「米塔國際餐旅」亦提供儲備幹部、外場服務員等48個職缺，對餐飲業有興趣的民眾可把握！

6月14日（三）下午2時，「圓隆系統科技、大聖保全」等4家廠商在三民就業服站提供73個工作機會。

6月15日（四）上午9時30分辦理2場徵才。在前鎮加工出口區第二訓練教室，由「台灣矽馬電子、健茂生物科技、華東科技、高雄晶傑達」等10家廠商招募各類工程師、研發專員及資訊助理等143個工作機會；「燁聯鋼鐵、明亮科技潔淨洗衣中心、斯特樂科技」則在燕巢區神元宮，釋出37個岡山、燕巢及大社區之在地職缺。同日下午2時，鳳山就服站有「國巨、保貴機械、鉅明」等5家廠商徵求247名員工。

6月16日（五）有多場社區型聯合徵才，上午9時，於梓官區梓義活動中心，由「燁興企業、美廉社、川湖科技」等20家廠商招募儲備幹部、各類工程師等443個職缺，最高薪資達40K；同日下午2時30分，小港區山東青島里聯合活動中心、本和里活動中心也分別有社區聯合徵才，釋出上百個工作機會。

因應暑假工讀旺季即將到來，6月17日（六）上午9時30分，在勞工局1樓舉辦暑期企業工讀聯合招募活動，「瑞儀光電、淨園國際開發、高雄空廚、六角國際」等5家廠商，提供餐飲服務人員、門市服務人員及暑假工讀生等79個職缺，想充實暑假生活或打工的青年學子，可前往應徵！